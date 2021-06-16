Скрипник: В ближайшее время примем решение по игрокам, у которых заканчиваются контракты

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал выход команды из отпуска.



- Виктор Анатольевич, какой график нас ждёт в ближайшие дни?

- До 24 числа мы тренируемся на базе в Запорожье. Работа будет рутинной и футболистам нравится такая работа не очень, но без этого никуда. В первый день была одна тренировка. Теперь тренировки будут двухразовыми. Запланирована контрольная игра с "Александрией" 23 числа. По времени ещё чёткой определённости нет. Всё будет зависеть от погоды. Сейчас разговариваем и обсуждаем время начала, так как александрийцам нужно приехать в Запорожье и спланировать обратный путь. Мы скооперируемся и согласуем точное время, которое будет для всех максимально удобным.



- Как настроение у ребят после выхода из отпуска?

- Все ребята находятся в отличном настроении. Отпуск закончился, футболисты приступили к тренировкам. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты, с ними в ближайшее время будет определённость.



- Цель первого сбора традиционная? Восстановить физические кондиции?

- Да. "Велосипед придумывать не будем". Ещё раз подчеркну, что это будет та работа, которая важна и без которой никуда. Плюс, будет и медицинский осмотр. Должен быть постоянный контроль. А под конец этого сбора будем определяться с людьми, которые отправятся с нами в Турцию.



- В расположение команды прибыли трое новичков. Познакомились лично с футболистами? Хотелось бы по несколько слов о них услышать от вас лично.

- Безусловно, я детально был знаком с их футбольной биографией. К примеру, того же Булецу я хотел видеть и ранее в команде. Рад, что ребята к нам присоединились. Они смогут закрыть определённые позиции. И, конечно, Макс Имереков – это уже аксакал в украинском футболе. Наш бывший конкурент, а теперь наш игрок. Рад, что он с нами.

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- О первом сборе мы поговорили. Какие цели ставите на второй перед ребятами?

- Планируем грамотно подготовиться к чемпионату. Это главное. К нам присоединяются новые люди, плюс есть надежда на молодёжь. Необходимо, чтобы они как можно быстрее интегрировались в команду", - подытожил Скрипник.