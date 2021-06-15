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Официально: Заря подписала Булецу и Алибекова

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аренда на два года

Официально: Заря подписала Булецу и Алибекова

zarya-lugansk.com

Новина українською

Заря” объявила о подписании двух игроков ”Динамо”.

Новичками команды стали полузащитники Сергей Булеца и Ахмед Алибеков.

Клуб подписал с игроками арендные контракты на два года.

Напомним, что последние два сезона 22-летний Булеца провел на правах аренды в СК “Днепр-1”. Сергей сыграл 48 матчей, в которых забил 8 голов.

23-летний Алибеков, в свою очередь, с сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1 Сергей Булеца Ахмед Алибеков
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (13)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
15.06.2021 в 19:35
Аренда - ну, ок. НА 2 ГОДА. ЧТООООООООООООООООООО? Это полупокупка или полуаренда. Надо было их арендовать на весь срок контракта в ДК. Получилась бы и покупка, и аренда одновременно. Кот Шрёдингера.
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
15.06.2021 в 19:10
Странно почему патриоты молчат об кормильце? или кого скажут того и травят? в своей голове маргарин
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+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
15.06.2021 в 18:54
Булеца - годное усиление
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+2
0
Papaye (Dnipro)
15.06.2021 в 19:25
С чем большинство Днепрян искренне, с радостью Зарю и поздравляет!!!!
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
15.06.2021 в 18:40
Заря - арендовец Динамо потому серебро и слили в позапрошлом сезоне
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+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
15.06.2021 в 18:54
иди дождевую воду собирай, путинский арендовец)
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.06.2021 в 19:32
У меня вода все время круглосуточно .а дожди реально задолбали уже почти каждый день .побольше смотри зомби ящик .пойду медведя покармлю и на балалайки поиграю .не завидуй))
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
15.06.2021 в 18:17
Нужно их на постоянной основе подписать
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
15.06.2021 в 18:38
а хто позволить?
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
15.06.2021 в 18:39
Ну может обменяют на кого-то,как кару
+1
0
Hanter44 (Baburka)
15.06.2021 в 18:52
А Динамо будет иметь необходимый крючечек при прямой встрече с Зарей.
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0
-1
Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 17:29
С такими игроками Зоря долго не сможет выграть УГПЛ.
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+2
-4
royalstas (Вінниця)
15.06.2021 в 18:42
Я не думаю що в них є задача щось виграти враховуючи що їх кращі гравці йдуть безкоштовно бог зна куди.....
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+2
0


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