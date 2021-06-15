Официально: Заря подписала Булецу и Алибекова

“ Заря ” объявила о подписании двух игроков ”Динамо”.

Новичками команды стали полузащитники Сергей Булеца и Ахмед Алибеков.

Клуб подписал с игроками арендные контракты на два года.

Напомним, что последние два сезона 22-летний Булеца провел на правах аренды в СК “Днепр-1”. Сергей сыграл 48 матчей, в которых забил 8 голов.

23-летний Алибеков, в свою очередь, с сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.