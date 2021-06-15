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Официально: Заря подписала Булецу и Алибекова
Аренда на два года
zarya-lugansk.com
“
Новичками команды стали полузащитники Сергей Булеца и Ахмед Алибеков.
Клуб подписал с игроками арендные контракты на два года.
Напомним, что последние два сезона 22-летний Булеца провел на правах аренды в СК “Днепр-1”. Сергей сыграл 48 матчей, в которых забил 8 голов.
23-летний Алибеков, в свою очередь, с сентября 2020 по март 2021 играл в аренде в российской "Уфе", где за полгода футболист провел 3 матча.
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Источник:ФК Заря
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Комментарии (13)
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таврия19752009 (симферополь)
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