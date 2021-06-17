Йовичевич - о подготовке к новому сезону, новичках команды и о спарринг-партнеров

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о подготовке команды к новому сезону.

- Первый день всегда мотивационный - мы с энтузиазмом подходим к работе. Месяц отдохнули, проанализировали, сделали выводы относительно прошлого сезона. Можем его разделить на две части: первая была очень тяжелой и, если честно, провальной, а вторая оказалась удачной. На ее основании можем думать, что и следующий сезон будет хорошим. Мы спланировали тренировочный процесс на 6 недель, будет много плодотворной работы, которая должна дать импульс, чтобы мы могли бороться за самые высокие цели.

- Цели определятся после окончательной комплектации команды?

- Первые дни идут втягивающие и по тренировочному процессу, и по комплектации. Мы работаем над этим очень интенсивно. Это футбольный закон, футбольная жизнь: некоторые футболисты пошли, потому что получили предложения, от которых не могли отказаться. И мы не имеем права их за это осуждать. Есть только радоваться, что "Днепр-1" помогает футболистам расти и развиваться, что клубы из хороших европейских лиг интересуются ими. Следующим шагом, по моему мнению, должно быть, чтобы футболисты, которые вышли у нас на определенный уровень, оставались бы в клубе и достигали наших целей. Это один из процессов роста клуба. Работа не является бесполезной, поскольку дает имидж нашему клубу. Другие смотрят нашу команду, нашу работу - и были положительные отзывы. Впрочем, повторюсь, хотелось бы, чтобы в конце концов игроки оставались в клубе и помогали достигать наших целей, связанных с еврокубками.

- Команда уже подписала Лучкевича, также приступил к тренировкам Джурасек. Как охарактеризуете этих игроков?

- Думаю, все прекрасно знают, что собой представляет Лучкевич. Лично я его хорошо знаю. Помню, как он играл за ФК "Днепр" в Лиге Европы, затем - в "Александрии". Знаю, как против него противно играть, какой характер он - именно тот, который идет нашей команде на пользу. Такие футболисты мне нравятся: неуступчивые, которые бьются с первой до последней минуты, имеют победный характер. Обожаю таких. Он может закрыть позицию Тейлора, который поехал в ПАОКа, насколько я знаю.

Невена Джурасека я тренировал в первый год работы в дубле "Динамо" Загреб - кстати, вместе с Чуже. Он был одним из первых, кто ушел в аренду в высшую хорватскую лигу. Он уже имеет более 70 матчей на этом уровне. Если Чуже имеет 70 матчей в первой лиге, то он - в высшей. Джурасек хорошо работает с мячом, имеет победный характер, хорошую голову и является командным игроком. Он создает конкуренцию и Ди Франко, и Пихаленку, и Когуту, поэтому даст большой плюс команде. И как Чуже, он - золотой пацан.

Мы еще не доукомплектованы. Есть немного подождать, ведь есть футболисты, которые принадлежат другим клубам. Как, например, Дубинчак - есть шанс, чтобы он вернулся к нам. Он сыграл почти все матчи в основе и продемонстрировал, что является серьезным защитником, которого я очень уважаю. И таких случаев несколько.

- Какие контрольные матчи запланированы во время подготовки к сезону?

- Первая игра состоится с "Ворсклой", потом может быть игра с "Металлистом 1925", "Александрией", "Альянсом", "Зарей" и "Колос". Спарринги серьезные, которые должны показать уровень, где мы находимся на определенных этапах подготовки. После этих матчей должны сделать выводы. У нас есть план работы - что хотим отработать в обороне, в атаке, в переходных моментах, как психологически реагировать на негативный результат, как противостоять прессингу, низком блока, позиционной атаке. Запланирована работа над многими аспектами. Футболистам, которые уже привыкли к нашей интенсивной работы, будет легче это воспринимать, а новички еще должны понять мой футбольный словарь", - подытожил Йовичевич.