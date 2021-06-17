Маккаби ТА сделал предложение Динамо по аренде Соля

"Маккаби" (Тель-Авив) сделал официальное предложение " Динамо " по форварду Франу Солю.

Израильтяне хотят арендовать испанца на один сезон, однако при этом надеятся договориться, чтобы "Динамо" также частично выплачивало зарплату игрока, которая составляет порядка 1 млн евро в год.

Именно по такой схеме Соль в прошлом сезоне играл в "Тенерифе", и в "Маккаби" надеются, что смогут договориться с киевлянами о такой же аренде на грядущий год.

Впрочем, руководство "Динамо" пока что не горит желанием отдавать Соля в аренду и ищет варианты с продажей игрока. У Франа осталось еще два года по контракту, и если "Динамо" не сможет продать его сейчас, через год цена на игрока существенно упадет.

Впрочем, в "Маккаби" все-таки надеются, что смогут договориться с "Динамо" и продолжают обсуждать варианты, которые бы устроили оба клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Соль играл за "Тенерифе", за который в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.