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Маккаби ТА сделал предложение Динамо по аренде Соля
Киевляне же хотят продать игрока
"Маккаби" (Тель-Авив) сделал официальное предложение "
Израильтяне хотят арендовать испанца на один сезон, однако при этом надеятся договориться, чтобы "Динамо" также частично выплачивало зарплату игрока, которая составляет порядка 1 млн евро в год.
Именно по такой схеме Соль в прошлом сезоне играл в "Тенерифе", и в "Маккаби" надеются, что смогут договориться с киевлянами о такой же аренде на грядущий год.
Впрочем, руководство "Динамо" пока что не горит желанием отдавать Соля в аренду и ищет варианты с продажей игрока. У Франа осталось еще два года по контракту, и если "Динамо" не сможет продать его сейчас, через год цена на игрока существенно упадет.
Впрочем, в "Маккаби" все-таки надеются, что смогут договориться с "Динамо" и продолжают обсуждать варианты, которые бы устроили оба клуба.
Напомним, что в минувшем сезоне Соль играл за "Тенерифе", за который в Сегунде он забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
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