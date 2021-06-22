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Хорват Джурасек будет играть за Днепр-1 на правах аренды

Премьер-лига
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Ранее он сам подтвердил о переходе в днепровский клуб

Хорват Джурасек будет играть за Днепр-1 на правах аренды

Фото: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Новина українською

Полузащитник загребского "Динамо" Невен Джурасек будет играть за "Днепр-1" на правах аренды. Об этом пишет 24sata.

Ранее 22-летний игрок подтвердил переход в украинский клуб.

Отмечается, что зимой хорвата хотела на 2 года арендовать "Риека". Джурасек хотел выступать либо за "Динамо", либо уехать в зарубежный клуб. Также им интересовался "Славен".

Джурасек является воспитанником "Вараджина", но дебютировал в профессиональном футболе в составе дубля "Динамо" Загреб.

Играл в аренде за загребскую "Локомотиву", а прошлый сезон провел в аренде в "Вараджине", где в 34 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Заигран за молодежную сборную Хорватии (5 матчей, 1 гол).

Хавбек играет преимущественно на позиции опорника, Transfermarkt оценивает парня в 850 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Загреб) СК Днепр-1 Невен Джурасек
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Источник:
24sata.hr

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