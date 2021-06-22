Александрия подписала хавбека из собственной молодежки

"Александрия" объявила о подписании контракта с полузащитником Эмилем Мустафаевым.

Контрактное соглашение рассчитано на два года.

Эмиль дебютировал в составе юниорской команды "горожан" 17 августа 2018 года в матче против сверстников запорожского "Металлурга" (старший тренер Юрий Гура). Свой первый гол забил 7 сентября 2018 в ворота луцкой "Волыни" - 1:0.

За команду U-19 "Александрия" Эмиль Мустафаев провел 33 матча и забил 3 мяча.

Первый матч в составе дублеров провел 22 февраля 2020 против ковалевского "Колоса" - 1:0. А 5 декабря 2020 в ворота того же "Колоса" забив свой дебютный гол в составе U-21 - 5:0.

В общем за дубль "Александрия" провел 21 игре и забил 5 мячей.

В составе первой команды "горожан" Эмиль впервые вышел на поле 9 мая 2021 на заключительный матч сезона 2020/2021 против "Зари".

Добавим, что вчера в рамках подготовки к новому сезону УПЛ "Александрия" провела свой первый контрольный матч против "Ингульца". Спарринг завершился победой "горожан" со счетом 2:1, а Мустафаев отличился голевой передачей.