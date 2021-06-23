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Генеральный директор Зари: Юрченко и Иванисеня продолжат карьеру в других клубах
Придется искать замену
Фото: Днепр-1
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов подтвердил, что клуб этим летом покинут Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко.
"Какова окончательная ситуация по Владлену Юрченко и Диме Иванисене?
- С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах", - цитирует Оганова официальный сайт клуба.
Отметим, что также летом луганский коллектив покинули Цыганикс, Абу Ханна и Василь.
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