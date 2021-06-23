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Генеральный директор Зари: Юрченко и Иванисеня продолжат карьеру в других клубах

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Придется искать замену

Генеральный директор Зари: Юрченко и Иванисеня продолжат карьеру в других клубах

Фото: Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов подтвердил, что клуб этим летом покинут Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко.

"Какова окончательная ситуация по Владлену Юрченко и Диме Иванисене?

- С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах", - цитирует Оганова официальный сайт клуба.

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Отметим, что также летом луганский коллектив покинули Цыганикс, Абу Ханна и Василь.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Дмитрий Иванисеня Станислав Оганов
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(2 голосов)
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Источник:
ФК "Заря"

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Комментарии (6)
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Джин Тоник (R)
23.06.2021 в 21:16
Иванисеня дрова,а Юрченко для Зори был типо Вейнальдума.
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
23.06.2021 в 20:40
иванисеня в прошлом сезоне так НАКОСЯЧИЛ что не жалко(ЛЕ привез ни один гол и ЧУ тоже самое) пришел из неоткуда схватил зирочку и.. ПУЩАЙ ПОЛЕТАЕт- Юрченко-ну неплох БЫЛ-пенальти красиво пробивал -розыгрыш тоже получалось часто-НО ПРИШЕЛ В ЗАРЮ и многие говорили о сбитом летчике-преоразился заиграл и... что поделаешь--- НО УЖЕ ПРИШЛИ на их места и КАК посмотрим
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
23.06.2021 в 20:39
Алибеков и Булеца на замену
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+3
-3
дедушка (Сумы)
23.06.2021 в 20:39
Не хорони Зорьку раньше времени,она каждый год в такой ситуации
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+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
23.06.2021 в 20:26
Коняка здохла ! Бідна Зорька, а була третьою силою !
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+1
-5
дедушка (Сумы)
23.06.2021 в 20:35
Каждый новый сезон Заря теряет ведущих игроков и ничего всё в порядке.Не хорони Зорьку раньше времени.
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+3
-2


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