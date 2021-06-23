Генеральный директор Зари: Юрченко и Иванисеня продолжат карьеру в других клубах

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов подтвердил, что клуб этим летом покинут Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко.

"Какова окончательная ситуация по Владлену Юрченко и Диме Иванисене?

- С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах", - цитирует Оганова официальный сайт клуба.

Отметим, что также летом луганский коллектив покинули Цыганикс, Абу Ханна и Василь.