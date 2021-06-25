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Кулач: Когда я не получил вызов в сборную, Максимов тоже был расстроен, зол
Лучший бомбардир УПЛ не дождался вызова в сборную
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Нападающий "
"Я же ничего не решаю. Честно – ждал, но тренер решил вызвать других футболистов. Это нормально.
Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках. Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины.
Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи", – сказал Кулач.
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