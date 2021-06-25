Кулач: Когда я не получил вызов в сборную, Максимов тоже был расстроен, зол

Нападающий " Ворсклы " Владислав Кулач рассказал о своей реакции на невызов в сборную Украины.

"Я же ничего не решаю. Честно – ждал, но тренер решил вызвать других футболистов. Это нормально.

Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках. Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины.

Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи", – сказал Кулач.