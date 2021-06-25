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Кулач: Когда я не получил вызов в сборную, Максимов тоже был расстроен, зол

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучший бомбардир УПЛ не дождался вызова в сборную

Кулач: Когда я не получил вызов в сборную, Максимов тоже был расстроен, зол

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал о своей реакции на невызов в сборную Украины.

"Я же ничего не решаю. Честно – ждал, но тренер решил вызвать других футболистов. Это нормально.

Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках. Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины.

Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи", – сказал Кулач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Владислав Кулач
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (7)
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LeonLeon (Poznań)
26.06.2021 в 00:28
Кулач не плох, но мелковат думаю это сыграло роль, у нас сейчас напы 185+
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0
0
kapkan (Луганск)
26.06.2021 в 00:15
Очень бесит , что вместо Кулача и Кочергина в сборной, люди просто по- "блату" место занимают!!!!!?
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+2
0
kapkan (Луганск)
26.06.2021 в 00:09
Зато Макаренко, Тымчик, Беседин приехали, а лучшему напу УПЛ места не нашли!!! Миколенко-(хоть он и не плохой игрок,но налажал на 2 сборные!!! ))))Но ,тут все за Шахту пишут. А я вам напоминаю, что именно Шахта выборала Нам место в Евро.
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+1
-1
Smooth da Hustler (Львів)
26.06.2021 в 00:31
По Тымчику и Макару не соглашусь, они ни минуты не сыграли, как можно сравнивать.И я за Кулача, как минимум на место дерево-Артема, но к сожалению уверен, он бы и 5мин на евро не сыграл бы.
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+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
25.06.2021 в 23:54
ТОЖЕ был зол... Значит, кто-то ещё был зол? Кто же это мог быть? Кулач, Супряга, Селезнёв, Милевский????....
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+1
0
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Американец 2000
25.06.2021 в 23:47
А зачем нам забивные нападающие , когда у нас есть Беседин ???Беседин наше фсё ))))
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+5
0
Smooth da Hustler (Львів)
26.06.2021 в 00:32
Насчет фсе, согласен
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+1
0


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