Ворскла разгромила Днепр-1. Русин отыграл второй тайм

Полтавская "Ворскла" провела контрольный матч против "Днепра" - подопечные Юрия Максимова уверенно обыграли команду Игоря Йовичевича. Голами в составе полтавчан отличились Челядин, Пуцлин и Степанюк.

Примечательно, что арендованный у киевского "Динамо" Назарий Русин попал в заявку "Днепра-1" на этот поединок, но на поле не вышел.

"Ворскла" - СК "Днепр-1" - 3:0 (1:0)

26 июня. Контрольный матч. Полтава. Стадион "Лтава"

Голы: Челядин (26), Пуцлин (64), Степанюк (85)