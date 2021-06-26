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Ворскла разгромила Днепр-1. Русин отыграл второй тайм

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Команда Максимова переиграла подопечных Йовичевича

Ворскла разгромила Днепр-1. Русин отыграл второй тайм

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Полтавская "Ворскла" провела контрольный матч против "Днепра" - подопечные Юрия Максимова уверенно обыграли команду Игоря Йовичевича. Голами в составе полтавчан отличились Челядин, Пуцлин и Степанюк.

Примечательно, что арендованный у киевского "Динамо" Назарий Русин попал в заявку "Днепра-1" на этот поединок, но на поле не вышел.

"Ворскла" - СК "Днепр-1" - 3:0 (1:0)

26 июня. Контрольный матч. Полтава. Стадион "Лтава"

Голы: Челядин (26), Пуцлин (64), Степанюк (85)

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Русин
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Комментарии (5)
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Джин Тоник (R)
26.06.2021 в 23:39
Ворскле срочно новые игроки нужны.
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
26.06.2021 в 23:32
А это как понимать? Йовичевич: Русин хорошо сыграл, сделал 3-4 прохода. СК «Дніпро-1»: 1 тайм: Зновенко, Лучкевич, Сваток, Батагов, Домарацький, Джурасек, Ігнатенко (Матюшенко, 31), Когут, Гора, Рубчинський, Ярмолюк/ 2тайм: Кінарейкін, Кононов, Адамюк, Логінов (Матюшенко, 53), Кіреєв, Соловйов, Піхальонок, Назаренко, Ховайко, Вагнер, Русин
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+3
0
Славик 81 (Gdańsk)
27.06.2021 в 00:05
Він мабуть 3-4 прохода зробив за пивом
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+2
0
FKVP@chempions (Полтава)
26.06.2021 в 22:55
ЧЕГО пишете????????
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+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
26.06.2021 в 23:55
Чего-нибудь...
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+1
0


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