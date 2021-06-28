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Рух близок к подписанию хавбека Десны и легионера Олимпика

Премьер-лига
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Львовский клуб продолжает работу на трансферном рынке

Рух близок к подписанию хавбека Десны и легионера Олимпика

Фото: ФК Десна

Новина українською

Полузащитники Фабрисио Альваренга и Алексей Гуцуляк в ближайшее время могут стать игроками "Руха. Об этом пишет Tribuna.

25-летний Альваренга с августа 2020-го выступал за "Олимпик". Аргентинец забил 1 гол в 15 матчах за дончан.

23-летний Гуцуляк играл за "Десну" с января 2020 года. В составе черниговской команды забил 2 мяча и отдал 7 голевых передач в 28 встречах УПЛ. Также ранее во Львове выступал за "Карпаты".

Напомним, что ранее "Рух" подписал голкипера Юрия Панькива и вингера Ореста Кузыка.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Рух (Львов) Алексей Гуцуляк Фабрисио Альваренга
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Источник:
Tribuna

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