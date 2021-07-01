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Официально: Титульным спонсором УПЛ стала букмекерская компания VBET

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Контракт на три года

Официально: Титульным спонсором УПЛ стала букмекерская компания VBET

uaf.ua

Новина українською

УПЛ объявила, что новым титульным спонсором Лиги стала букмекерская компания VBET.

Спонсорское соглашение подписано на 3 года.

Ранее СМИ сообщали, что компания будет платить Лиге 3-5 млн долларов в год.

Также была информация, что VBET будет сотрудничать и с УАФ.

Ранее у УПЛ был контракт с компанией Favbet на сумму 900 тысяч долларов в год, а Parimatch за сотрудничество с УАФ платил по 1 млн долларов.

"Рады представить нового титульного партнера Украинской премьер-лиги – международную компанию VBET. Это новый игрок на рынке Украины в своем сегменте, который серьезно настроен поддерживать украинский футбол и развивать спорт в целом.

Отныне официальное название чемпионата – VBET Лига. С нового сезона соответственно будет и новый логотип соревнований. Контракт с компанией рассчитан на три сезона.

Также, как уже известно, компания VBET выступит и генеральным спонсором матча за Суперкубок Украины, который состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Мы настроены на плодотворное сотрудничество, которое поможет в дальнейшем популяризировать украинский футбол и делать его еще более интересным для болельщиков", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Комментарии (5)
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vwv (Харьков)
01.07.2021 в 21:59
Вся АПЛ сидит на букмекерах. Что так всполошились?
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+2
-1
Ten0N (Leopolis)
01.07.2021 в 22:05
Так это дауны всполошились которые кроме угпл ничего не смотрят и ничего не знают. Совковые отрыжки.
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0
-1
Джин Тоник (R)
01.07.2021 в 21:54
Упл дно...полный беспредел.жду Ворсклу чемпионом 2021.
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
01.07.2021 в 21:44
Да уж. Чем дальше в лес тем толще партизаны. Теперь пойдут другие странные игры от команд УПЛ... каждая контора имеет свой алгоритм успеха )))
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+1
-2
Камонплей
01.07.2021 в 21:37
базарліга все глибше і глибше сідає на пляшку шулерів.
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+1
-2


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