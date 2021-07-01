Официально: Титульным спонсором УПЛ стала букмекерская компания VBET

УПЛ объявила, что новым титульным спонсором Лиги стала букмекерская компания VBET.

Спонсорское соглашение подписано на 3 года.

Ранее СМИ сообщали, что компания будет платить Лиге 3-5 млн долларов в год.

Также была информация, что VBET будет сотрудничать и с УАФ.

Ранее у УПЛ был контракт с компанией Favbet на сумму 900 тысяч долларов в год, а Parimatch за сотрудничество с УАФ платил по 1 млн долларов.