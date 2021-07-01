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Официально: Титульным спонсором УПЛ стала букмекерская компания VBET
Контракт на три года
uaf.ua
Спонсорское соглашение подписано на 3 года.
Ранее СМИ сообщали, что компания будет платить Лиге 3-5 млн долларов в год.
Также была информация, что VBET будет сотрудничать и с УАФ.
Ранее у УПЛ был контракт с компанией Favbet на сумму 900 тысяч долларов в год, а Parimatch за сотрудничество с УАФ платил по 1 млн долларов.
"Рады представить нового титульного партнера Украинской премьер-лиги – международную компанию VBET. Это новый игрок на рынке Украины в своем сегменте, который серьезно настроен поддерживать украинский футбол и развивать спорт в целом.
Отныне официальное название чемпионата – VBET Лига. С нового сезона соответственно будет и новый логотип соревнований. Контракт с компанией рассчитан на три сезона.
Также, как уже известно, компания VBET выступит и генеральным спонсором матча за Суперкубок Украины, который состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".
Мы настроены на плодотворное сотрудничество, которое поможет в дальнейшем популяризировать украинский футбол и делать его еще более интересным для болельщиков", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий
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