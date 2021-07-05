Кулач: Луческу хочет проверить, готов ли я выступать за Динамо

Нападающий Владислав Кулач рассказал как проходят сборы с киевским "Динамо".

- Мы провели два хороших матча против хороших команд. Плохо, что не выиграли, ведь "Динамо" - это такой клуб, который должен побеждать всегда. В то же время, идет подготовительный процесс, решаются определенные задачи. Мирча Луческу просит нас, чтобы мы контролировали мяч, отталкивались от своей игры. Я уверен, что с каждым поединком будет получаться все лучше и лучше, и команда будет улучшать свою игру.

- Нагрузки приличные?

- Да, физически команда много работает. Первые дни мне было очень тяжело, ведь я присоединился к ребятам по ходу сборов. Впрочем, уже втянулся и с каждым днем становится легче.

- Тебе доводилось проходить сборы с Мирчей Луческу, когда ты был в "Шахтере"?

- Нет. Меня привлекали к тренировкам с первой командой, но это было несколько раз. Именно на сборах я не был.

- Но Луческу помнит тебя?

- Да, мы уже пообщались, и Мистер сказал, что хочет проверить, готов ли я для "Динамо".

- Требования тренера сильно поменялись, по сравнению с его работой в "Шахтере"?

- В то время я никогда не был даже в недельном цикле первой команды, поэтому мне судить сложно. Но, общаясь со старшими ребятами, понимаю, что тренировки особо не отличаются. На сборах цель прежняя - это физическая подготовка, контроль мяча, работа над развитием атаки. Так что тренировочный процесс, думаю, не сильно поменялся.

На теориях Мистер много рассказывает о своей философии, о развитии каждого футболиста и команды в целом. Настаивает на том, чтобы мы улучшали свою игру каждый день, на каждой тренировке.

- Ты находишься на просмотре. Как долго он будет продолжаться?

- Я не знаю, но об этом не думаю. Просто наслаждаюсь каждым днем пребывания в "Динамо". У меня появился такой шанс, и я буду делать все возможное, чтобы закрепиться здесь. Каждый день в таком клубе можно многому научиться. Конечно, я хочу остаться, и приложу для этого максимум усилий", - отметил Кулач.