  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес минимально проиграл Агробизнесу в контрольном матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес минимально проиграл Агробизнесу в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Для ровенчан это третий спарринг в межсезонье

Верес минимально проиграл Агробизнесу в контрольном матче

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" минимально уступил "Агробизнесу" (0:1) в третьем контрольном матче летнего межсезонья.

В матче с "Агробизнесом" главный тренер ровенчан Юрий Вирт провел эксперимент. Вместо привычных 4-4-2 "красно-черные" сыграли в формате 5-3-2, где братья Геннадий и Евгений Пасичи выполняли роли латералей и фактически закрывали всю длину обоих флангов.

Единственный гол в матче был забит в конце первого тайма, когда на 42-й минуте Геннадий Пасич не уследил за Иваном Когутом, и тот замкнул передачу вдоль линии ворот с левого фланга.

Этот поединок стал для жителей Ровно третьим в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вирта сыграла вничью с Волынью - 0:0 и проиграла Львову - 1:2. Следующим спарринг-партнером ровенчан станут львовские "Карпаты". Матч пройдет во Львове 10 июля.

"Верес" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Когут, 42.

Предупреждение: Гайдучик, 65.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...