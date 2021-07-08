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Верес минимально проиграл Агробизнесу в контрольном матче
Для ровенчан это третий спарринг в межсезонье
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" минимально уступил "Агробизнесу" (0:1) в третьем контрольном матче летнего межсезонья.
В матче с "Агробизнесом" главный тренер ровенчан Юрий Вирт провел эксперимент. Вместо привычных 4-4-2 "красно-черные" сыграли в формате 5-3-2, где братья Геннадий и Евгений Пасичи выполняли роли латералей и фактически закрывали всю длину обоих флангов.
Единственный гол в матче был забит в конце первого тайма, когда на 42-й минуте Геннадий Пасич не уследил за Иваном Когутом, и тот замкнул передачу вдоль линии ворот с левого фланга.
Этот поединок стал для жителей Ровно третьим в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вирта сыграла вничью с Волынью - 0:0 и проиграла Львову - 1:2. Следующим спарринг-партнером ровенчан станут львовские "Карпаты". Матч пройдет во Львове 10 июля.
"Верес" - "Агробизнес" 0:1
Голы: Когут, 42.
Предупреждение: Гайдучик, 65.
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