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Функционер Миная: Клуб прошел аттестацию и готов заменить Олимпик в УПЛ

Премьер-лига
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Ждут решения вышестоящих инстанций

Функционер Миная: Клуб прошел аттестацию и готов заменить Олимпик в УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный менеджер "Миная" Артем Письменный заявил о том, что клуб прошел аттестацию и готов, если потребуется, заменить "Олимпик" в УПЛ.

— Как известно, под вопросом участие в сезоне 2021/22 некоторых клубов УПЛ и ПФЛ. Согласно регламенту, "Минай" является первым претендентом на вакантное место в Премьер-Лиге в случае, если она потеряет одного из участников. Готов ли "Минай" занять такое вакантное место и продолжить выступления в УПЛ?

— Да, можно сказать, что "Минай" готов занять вакантное место в Премьер-Лиге, если возникнет такая ситуация. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона 2021/2022.

— Сколько игроков сейчас в распоряжении тренерского штаба под руководством Василия Кобина и много осталось тех, кто выступал в прошлом сезоне?

— Сейчас в клубе есть больше десяти игроков на контракте. Столько же — находятся на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать контракты. В ближайшее время мы об этом сообщим. То есть, команда у нас есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб. Об этом так же скоро сообщим.

— Не менялись ли планы на сборы или селекционные задачи в связи с ситуацией, которая возникла вокруг продолжения участия "Олимпика" в УПЛ?

— Планы по сборам не менялись — пока мы готовимся на собственной базе, где у нас есть все необходимые условия. Есть план по товарищеским матчам. Что касается селекции, то в первую очередь мы будем делать ставку на молодых и амбициозных футболистов. Именно такой вектор мы выбрали. Конечно, если мы все-таки будем играть в УПЛ, то, надеюсь, пригласим футболистов и с опытом, но пока давайте дождемся соответствующих решений футбольных инстанций, а уже дальше сообщим все остальные детали.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (3)
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aleks68
08.07.2021 в 19:05
а для чего тогда проводить чемпионат?нужно просто пройти аттестацию."минаю"нет места в упл.вылетели-боритесь за место под солнцем в первой лиге.тому же "черноморцу"сколько потребовалось лет для возвращения в элиту?
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KDK2020 (Киев)
08.07.2021 в 18:31
Схоже на те, що чемпіонат можна й не починати - чемпіона визначити в одній очній грі за супєрчємпіонство, а інші місця - згідно побажань власників та генеральних менеджерів. Перехід з ліги в лігу можна визначати на аукціоні.
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Smooth da Hustler (Львів)
08.07.2021 в 18:27
Отдыхай,вылетели , имейте гордость повысится через пердив...
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