Ахмедзаде: Собираемся доказать, что Минай достоин выступать в УПЛ

Игрок " Миная " Рустам Ахмедзаде прокомментировал решение "Олимпика" о снятии с чемпионата УПЛ и вероятное возвращение закарпатцев в класс сильнейших.

"Я не буду оригинален: в "Mинае" следили за ситуацией с "Олимпиком". Конечно, досадно, что "Олимпик" не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.

Если "Минаю" разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни "Mинаю" придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии.

Вчера мы проводили очередной спарринг - с "Мункачем", в котором из-за микротравмы я не смог принять участие. Но, думаю, что со следующей недели уже смогу тренироваться и играть по полной программе", - сказал Ахмедзаде.