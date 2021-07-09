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Ахмедзаде: Собираемся доказать, что Минай достоин выступать в УПЛ
Все идет к тому, что Минай заменит Олимпик в элите
fcminaj.com
Игрок "
"Я не буду оригинален: в "Mинае" следили за ситуацией с "Олимпиком". Конечно, досадно, что "Олимпик" не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.
Если "Минаю" разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни "Mинаю" придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии.
Вчера мы проводили очередной спарринг - с "Мункачем", в котором из-за микротравмы я не смог принять участие. Но, думаю, что со следующей недели уже смогу тренироваться и играть по полной программе", - сказал Ахмедзаде.
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