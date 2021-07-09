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Ахмедзаде: Собираемся доказать, что Минай достоин выступать в УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все идет к тому, что Минай заменит Олимпик в элите

Ахмедзаде: Собираемся доказать, что Минай достоин выступать в УПЛ

fcminaj.com

Новина українською

Игрок "Миная" Рустам Ахмедзаде прокомментировал решение "Олимпика" о снятии с чемпионата УПЛ и вероятное возвращение закарпатцев в класс сильнейших.

"Я не буду оригинален: в "Mинае" следили за ситуацией с "Олимпиком". Конечно, досадно, что "Олимпик" не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.

Если "Минаю" разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни "Mинаю" придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии.

Вчера мы проводили очередной спарринг - с "Мункачем", в котором из-за микротравмы я не смог принять участие. Но, думаю, что со следующей недели уже смогу тренироваться и играть по полной программе", - сказал Ахмедзаде.

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В статье: ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Комментарии (4)
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karpatoman (Львів)
09.07.2021 в 23:06
В Ужгороді з Авангардом все нормально? А то я вже щось переживаю...
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sergkir
09.07.2021 в 22:09
Да никак Минай не должен остаться, должна зайти команда с первой лиги
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Viktor Ivanjvich
09.07.2021 в 21:55
А чем достоин? вылетили заслужено без всякой борьбы- и тд-- поэтому справедливо что бы с первой лиге следующий зашел ОН то боролся в УПЛ
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jnp49 (ОДЕССА)
09.07.2021 в 21:44
Плохой прецедент! Два года назад таким самым образом в "элите" оставили одесский ЧЕРНОМОРЕЦ - и что толку? Всё равно в следующем первенстве команда опустилась в первую лигу. Очень похоже что закарпатский клуб пойдёт тем-же путём...
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