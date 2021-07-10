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Черноморец с Цитаишвили одержал победу в спарринге
"Моряки" выигрывают во втором контрольном матче
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Сегодня футболисты одесского "Чероморца" провели второй по счету спарринг текущего межсезонья. Очередным соперником команды Юрия Мороза стал выступающий во второй лиге местный коллектив - "Реал-Фарма". Игра, проходившая на учебно-тренировочной базе "моряков" в Совиньоне, завершилась в их пользу - 3:1. В составе хозяев мячи забили Евгений Мартыненко, Артур Авагимян и новичок команды Евгений Исаенко, приехавший из молодежной команды киевского "Динамо".
В этом матче в составе "Черноморца" дебютировал еще один представитель столичного динамовского клуба - 20-летний Георгий Цитаишвили. Он действовал на позиции правого нападающего.
Напомним, что в первом контрольном матче текущего межсезонья одесская команда победила зарянские "Балканы" - 2:0.
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