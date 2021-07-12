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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Старт без Динамо. УПЛ утвердила расписание первого тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Расписание 1-го тура УПЛ

Старт без Динамо. УПЛ утвердила расписание первого тура чемпионата

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура УПЛ сезона 2021/22.

23 июля (пятница)

Львов - Мариуполь 19:30

24 июля (суббота)

Верес - Колос 17:00

Шахтер - Ингулец 19:30

25 июля (воскресенье)

Металлист 1925 - Рух 17:00

Заря - Александрия 19:30

Десна - Черноморец 19:30

26 июля (понедельник)

Ворскла - Днепр-1 19:30

В связи с исключением Олимпика из состава участников УПЛ, информация по матчу с участием Динамо будет представлена позднее.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 17:27
Очень слабый чемпионат нас ждем.Половина команд уровнем 1-2 лиги.
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0
-2
енгельс гассанович (Тернопіль)
12.07.2021 в 17:20
Бардак імені Павелка. Коли буде відомо хто буде грати замість Олімпіка? Якщо Минай, хто буде в першій лізі замість нього? Де буде грати Миколаїв? Якщо в другій лізі, то хто замість нього? Як готуватися Кременю до сезону, якщо вони досі не знають де будуть грати? Вже менше двох тижнів до старту..
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
12.07.2021 в 17:09
Федерация полностью под Динамо .и суперкубок ,теперь это
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
12.07.2021 в 17:49
Те, що ти де бі л, - це зрозуміло. Незрозуміло, що ти робиш на українському сайті, крисчанин?
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0
0


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