Премьер-лига
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Старт без Динамо. УПЛ утвердила расписание первого тура чемпионата
Расписание 1-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 1-го тура
23 июля (пятница)
Львов - Мариуполь 19:30
24 июля (суббота)
Верес - Колос 17:00
Шахтер - Ингулец 19:30
25 июля (воскресенье)
Металлист 1925 - Рух 17:00
Заря - Александрия 19:30
Десна - Черноморец 19:30
26 июля (понедельник)
Ворскла - Днепр-1 19:30
В связи с исключением Олимпика из состава участников УПЛ, информация по матчу с участием Динамо будет представлена позднее.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
12.07.2021 в 17:27
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енгельс гассанович (Тернопіль)
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таврия19752009 (симферополь)
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Alex-696 (Немирів)
12.07.2021 в 17:49
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