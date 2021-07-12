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Днепр-1 арендовал защитника Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной новичок днепровского клуба

Днепр-1 арендовал защитника Динамо

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании 24-летнего защитника "Динамо" Никиты Кравченко.

Речь идет об аренде на один сезон.

Прошлый сезон Кравченко провел в аренде в другом клубе УПЛ – "Колосе", где в 19 матчах футболист отметился 2 ассистами.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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