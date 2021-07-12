Днепр-1 арендовал защитника Динамо

"Днепр-1" официально объявил о подписании 24-летнего защитника " Динамо " Никиты Кравченко.

Речь идет об аренде на один сезон.

Прошлый сезон Кравченко провел в аренде в другом клубе УПЛ – "Колосе", где в 19 матчах футболист отметился 2 ассистами.