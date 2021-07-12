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Днепр-1 арендовал защитника Динамо
Очередной новичок днепровского клуба
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" официально объявил о подписании 24-летнего защитника "
Речь идет об аренде на один сезон.
Прошлый сезон Кравченко провел в аренде в другом клубе УПЛ – "Колосе", где в 19 матчах футболист отметился 2 ассистами.
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Источник:СК Днепр-1
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