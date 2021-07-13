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Комуникативные конфликты. Садовый зовет Павелко и Гутцайта на разговор во Львов
fckarpaty.com
Городской председатель Львова Андрей Садовый высказался о конфликте львовских клубов УПЛ "руха" и ПФК "Львов" с УАФ о том, где играть матчи чемпионата - на "Украине" или "Арене Львов".
То, что сейчас происходит, трудно назвать футбольными баталиями. Меньше, что может сделать власть - не мешать, лучше всего - поддержать свои команды. Попробуем это сделать.
Мэр сообщил, что сегодня отдельно поговорил с министром молодежи спорта Гутцайтом, председателем федерации футбола Андреем Павелко и владельцами трех львовских футбольных клубов - ПФК "Львов", "Рух" и Карпаты.
"Арена-Львов" - это государственная собственность в подчинении Министерства молодежи и спорта. По их анализу они выставили свою обоснованную цену за матч. Менеджмент не готов работать себе в убыток и это очевидная вещь.
«Украина» - это коммунальный стадион, который принадлежит городу. На прошлой неделе мы узнали, что его лишили прав на проведение матчей Премьер-лиги. Уже прислали соответствующий запрос, чтобы узнать причины такого решения. Следующим шагом будет исправления всех замечаний в кратчайшие сроки.
Нам важно, чтобы городской стадион имел возможность принимать все спортивные события. Это вопрос репутации и доходов нашего общества. Приглашаю всех встретиться за круглым столом во Львове.
Мэр считает, что нужно проговорить мельчайшие детали и прийти к общему решению.
Для меня важно качественное функционирование двух арен и всех футбольных клубов. Это единственно возможный выход для сохранения львовского футбола и здорового спортивной атмосферы. Надо бороться за спортивные достижения, а не победы в мелких комуникативных конфликтах.
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