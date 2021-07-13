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Комуникативные конфликты. Садовый зовет Павелко и Гутцайта на разговор во Львов

Премьер-лига
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Комуникативные конфликты. Садовый зовет Павелко и Гутцайта на разговор во Львов

fckarpaty.com

Новина українською

Городской председатель Львова Андрей Садовый высказался о конфликте львовских клубов УПЛ "руха" и ПФК "Львов" с УАФ о том, где играть матчи чемпионата - на "Украине" или "Арене Львов".

То, что сейчас происходит, трудно назвать футбольными баталиями. Меньше, что может сделать власть - не мешать, лучше всего - поддержать свои команды. Попробуем это сделать.

Мэр сообщил, что сегодня отдельно поговорил с министром молодежи спорта Гутцайтом, председателем федерации футбола Андреем Павелко и владельцами трех львовских футбольных клубов - ПФК "Львов", "Рух" и Карпаты.

"Арена-Львов" - это государственная собственность в подчинении Министерства молодежи и спорта. По их анализу они выставили свою обоснованную цену за матч. Менеджмент не готов работать себе в убыток и это очевидная вещь.

«Украина» - это коммунальный стадион, который принадлежит городу. На прошлой неделе мы узнали, что его лишили прав на проведение матчей Премьер-лиги. Уже прислали соответствующий запрос, чтобы узнать причины такого решения. Следующим шагом будет исправления всех замечаний в кратчайшие сроки.

Нам важно, чтобы городской стадион имел возможность принимать все спортивные события. Это вопрос репутации и доходов нашего общества. Приглашаю всех встретиться за круглым столом во Львове.

Мэр считает, что нужно проговорить мельчайшие детали и прийти к общему решению.

Для меня важно качественное функционирование двух арен и всех футбольных клубов. Это единственно возможный выход для сохранения львовского футбола и здорового спортивной атмосферы. Надо бороться за спортивные достижения, а не победы в мелких комуникативных конфликтах.

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В статье: Арена Львов Андрей Павелко Андрей Садовый Рух (Львов) стадион Украина Вадим Гутцайт ПФК Львов Карпаты (Львов)
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Комментарии (2)
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FCLviv (Львів)
13.07.2021 в 18:46
Оооооо, ще це чмо в окулярах не піарилось ?! Ти шо робив ці всі роки щоб стадіон не був у такому стані ?!
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+1
0
balamyt (Boston)
13.07.2021 в 19:00
Правильно ...Садовой стал беспокоится о своей репутации..гаранта успешного футбола у Львове ..и это отрадно..Лучше позднее чем Никогда..
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0
-1


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