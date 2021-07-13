Комуникативные конфликты. Садовый зовет Павелко и Гутцайта на разговор во Львов

Городской председатель Львова Андрей Садовый высказался о конфликте львовских клубов УПЛ "руха" и ПФК "Львов" с УАФ о том, где играть матчи чемпионата - на "Украине" или "Арене Львов".

То, что сейчас происходит, трудно назвать футбольными баталиями. Меньше, что может сделать власть - не мешать, лучше всего - поддержать свои команды. Попробуем это сделать.

Мэр сообщил, что сегодня отдельно поговорил с министром молодежи спорта Гутцайтом, председателем федерации футбола Андреем Павелко и владельцами трех львовских футбольных клубов - ПФК "Львов", "Рух" и Карпаты.

"Арена-Львов" - это государственная собственность в подчинении Министерства молодежи и спорта. По их анализу они выставили свою обоснованную цену за матч. Менеджмент не готов работать себе в убыток и это очевидная вещь. «Украина» - это коммунальный стадион, который принадлежит городу. На прошлой неделе мы узнали, что его лишили прав на проведение матчей Премьер-лиги. Уже прислали соответствующий запрос, чтобы узнать причины такого решения. Следующим шагом будет исправления всех замечаний в кратчайшие сроки. Нам важно, чтобы городской стадион имел возможность принимать все спортивные события. Это вопрос репутации и доходов нашего общества. Приглашаю всех встретиться за круглым столом во Львове.

Мэр считает, что нужно проговорить мельчайшие детали и прийти к общему решению.