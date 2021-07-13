Премьер-лига
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ТМ. Ворскла с Эсеолой не забила в ворота Миная
Который должен был играть в Первой лиге
Фото: Синьо-біла нора
На матче, как пишут очевидцы, игрок "Миная" Василий Пиняшко, сидел в компании игроков "Ужгорода" - Допилки, Машталира и Вагина.
Контрольный поединок
13.07.2021. 17:00
Ужгород, стадион "Авангард".
Минай - Ворскла (Полтава) 0:0
Ворскла: Ризнык, Бондаренко (Тамм, 66), Яворский, Чеснаков (Кушниренко, 66), Тилль (Луизао, 66), Пуцлин (Пешич, 66), Скляр (Челядин, 45), Якубу (Эсеола, 45), Пердута, Кане (Вакула, 66), Степанюк (Кравченко, 66).
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Источник:ФК Ворскла і Телеграм-канал Синьо-біла нора
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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
13.07.2021 в 23:13
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