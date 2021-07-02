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Ворскла нашла замену Кулачу, подписав украинского бомбардира из Казахстана
Детали контрактного соглашения не сообщаются
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" объявила о подписании украинского форварда нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола.
Детали контрактного соглашения не сообщаются.
Последним клубом 30-летнего футболиста был "Кайрат", за который он выступал на протяжении трех лет. В составе алматинцив Эсеола провел 98 поединков, отметившись 44 голами и выполнил 8 результативных передач.
Отметим, что в прошлом году вместе с командой футболист завоевал "золото" чемпионата Казахстана.
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Источник:ФК Ворксла
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