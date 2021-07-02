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Ворскла нашла замену Кулачу, подписав украинского бомбардира из Казахстана

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали контрактного соглашения не сообщаются

Ворскла нашла замену Кулачу, подписав украинского бомбардира из Казахстана

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании украинского форварда нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола.

Детали контрактного соглашения не сообщаются.

Последним клубом 30-летнего футболиста был "Кайрат", за который он выступал на протяжении трех лет. В составе алматинцив Эсеола провел 98 поединков, отметившись 44 голами и выполнил 8 результативных передач.

Отметим, что в прошлом году вместе с командой футболист завоевал "золото" чемпионата Казахстана.

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В статье: Ворскла (Полтава) Адеринсола Эсеола
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Источник:
ФК Ворксла

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