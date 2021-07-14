Нещерет: Еще две-три недели буду тренироваться индивидуально

Голкипер " Динамо " Руслан Нещерет продолжает восстановление после операции, приступив к индивидуальным тренировкам на втором подготовительном сборе команды.

- Руслан, ты уже возвращаешься к работе без ограничений или пока рано об этом говорить?

- Нет, это пока втягивание в тренировочный процесс. С Михаилом Леонидовичем началась только подготовительная работа к возвращению в общую группу. Я только приступил к индивидуальной работе.

- Как ты получил эту травму? Как проходило восстановление?

- Во время разминки перед матчем с "Десной" я почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле. Две недели ходил с лангетой. Затем поехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже стал выполнять упражнения, требующие большей выносливости.

- Ты на долгое время оказался без любимого дела. Кто тебя поддерживал в этот период?

- Все поддерживали – семья, тренерский штаб, ребята из команды. Очень тяжело было. Целых четыре месяца я, можно сказать, мяч не трогал. Затяжное восстановление, но, думаю, все к лучшему.

- Здесь ты уже занимаешься с другими вратарями, но с определенными ограничениями. Какими?

- Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Леонидовича. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, и тренер свободен, он занимается со мной индивидуально.

- Присутствие на сборе вместе с командой способствует скорейшей реабилитации в моральном плане?

- Да, на сборах веселее. Я очень рад вернуться к тренировкам, очень соскучился по мячу.

- Какой срок возвращения к полноценной работе прогнозируют врачи?

- Врачи говорят, что еще две-три недели нужно тренироваться индивидуально, после чего уже понемногу втягиваться в общую группу.