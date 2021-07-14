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Шахтер остается главным претендентом на вингера Гремио Феррейру
Горняки не утратили интерес к игроку
Marco Favero / Agencia RBS
Донецкий "
По информации источника, "горняки" уже контактировали с "Гремио" по поводу возможного трансфера и на данный момент являются главным претендентом на игрока.
Сам 23-летний Феррейра также хотел бы попробовать себя в Европе и на этом фоне даже якобы конфликтовал с руководством своего клуба.
Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года, а клаусула составляет 8 млн евро.
Отметим, что за "Гремио" Феррейра отыграл 70 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов. Также на правах аренды он играл за бразильские "Айморе", "Сианорти" и "Толеду".
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