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Шахтер остается главным претендентом на вингера Гремио Феррейру

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки не утратили интерес к игроку

Шахтер остается главным претендентом на вингера Гремио Феррейру

Marco Favero / Agencia RBS

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает проявлять интерес к вингеру бразильского "Гремио" Алдемиру Феррейре. Об этом сообщает тамошней источник Minha Torcida.

По информации источника, "горняки" уже контактировали с "Гремио" по поводу возможного трансфера и на данный момент являются главным претендентом на игрока.

Сам 23-летний Феррейра также хотел бы попробовать себя в Европе и на этом фоне даже якобы конфликтовал с руководством своего клуба.

Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года, а клаусула составляет 8 млн евро.

Отметим, что за "Гремио" Феррейра отыграл 70 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов. Также на правах аренды он играл за бразильские "Айморе", "Сианорти" и "Толеду".

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В статье: Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Алдемир Феррейра
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Источник:
Minha Torcida

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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
14.07.2021 в 22:18
Бразильський шахтьор просто хоче в цьому році забрати кубок Ліги чемпіонів Європи, ну за УПЛ тут уже і розмови немає, зі збірною Європи тут грати нікому, і мабуть буде виступати в чемпіонаті Італії або Іспанії..
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 22:02
Сподіваюся його не натуралізують
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