Шахтер остается главным претендентом на вингера Гремио Феррейру

Донецкий " Шахтер " продолжает проявлять интерес к вингеру бразильского "Гремио" Алдемиру Феррейре. Об этом сообщает тамошней источник Minha Torcida.

По информации источника, "горняки" уже контактировали с "Гремио" по поводу возможного трансфера и на данный момент являются главным претендентом на игрока.

Сам 23-летний Феррейра также хотел бы попробовать себя в Европе и на этом фоне даже якобы конфликтовал с руководством своего клуба.

Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца 2023 года, а клаусула составляет 8 млн евро.

Отметим, что за "Гремио" Феррейра отыграл 70 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов. Также на правах аренды он играл за бразильские "Айморе", "Сианорти" и "Толеду".