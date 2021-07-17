Хобленко - о своем будущем: Однажды я бы вернулся в Черноморец

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал свое будущее:

"Контракт с "Днепром-1" подписан до лета следующего года. Скорее всего, я снова уйду куда-то в аренду.

Варианты есть, но некоторые из них меня не устраивают. Полгода я толком не играл, поэтому сейчас тяжело найти что-то подходящее. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в Украине — как в плане выплат, так и финансовой стабильности. Везде задержки по зарплате, неопределенные ситуации. Пока нахожусь в поисках.

Однажды я бы вернулся в "Черноморец". Для меня этот клуб стал уже родным, и я всегда болею за Одессу. Жена ведь моя из этого города. Желаю "Черноморцу" удачи в Премьер-лиге. Буду только рад, если команда будет выигрывать", — сказал Хобленко.