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Хобленко - о своем будущем: Однажды я бы вернулся в Черноморец

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок хочет уйти из своего клуба

Хобленко - о своем будущем: Однажды я бы вернулся в Черноморец

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал свое будущее:

"Контракт с "Днепром-1" подписан до лета следующего года. Скорее всего, я снова уйду куда-то в аренду.

Варианты есть, но некоторые из них меня не устраивают. Полгода я толком не играл, поэтому сейчас тяжело найти что-то подходящее. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в Украине — как в плане выплат, так и финансовой стабильности. Везде задержки по зарплате, неопределенные ситуации. Пока нахожусь в поисках.

Однажды я бы вернулся в "Черноморец". Для меня этот клуб стал уже родным, и я всегда болею за Одессу. Жена ведь моя из этого города. Желаю "Черноморцу" удачи в Премьер-лиге. Буду только рад, если команда будет выигрывать", — сказал Хобленко.

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В статье: Алексей Хобленко Черноморец (Одесса) Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
17.07.2021 в 16:36
вот и уровень чемпионата Беларуси, там он в гранде не последний был, а тут даже в Днепр1 не смог закрепится
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alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 16:08
ЧО не против иди
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+1
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Romb_DK (Київ)
17.07.2021 в 15:48
треба брати. Подавав великі надії років 7 тому
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0
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