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Хобленко - о своем будущем: Однажды я бы вернулся в Черноморец
Игрок хочет уйти из своего клуба
Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал свое будущее:
"Контракт с "Днепром-1" подписан до лета следующего года. Скорее всего, я снова уйду куда-то в аренду.
Варианты есть, но некоторые из них меня не устраивают. Полгода я толком не играл, поэтому сейчас тяжело найти что-то подходящее. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в Украине — как в плане выплат, так и финансовой стабильности. Везде задержки по зарплате, неопределенные ситуации. Пока нахожусь в поисках.
Однажды я бы вернулся в "Черноморец". Для меня этот клуб стал уже родным, и я всегда болею за Одессу. Жена ведь моя из этого города. Желаю "Черноморцу" удачи в Премьер-лиге. Буду только рад, если команда будет выигрывать", — сказал Хобленко.
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