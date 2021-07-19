Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа

" Александрия " подписала контракт с аргентинским форвардом Клаудио Спинелли, который перешел в украинский клуб из "Дженоа".

Об условиях перехода и контракта клуб не сообщает.

В "Дженоа" Спинелли пришёл из аргентинского "Тигре" летом 2018, но так и не сыграл за первую команду генуэзцев ни одного матча.

За три года поиграл в арендах в "Кротоне", "Аргенина Хуниорс", "Химнасии", словенском "Копере".