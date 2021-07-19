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Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа
Клаудио Спинелли перебрался в Украину
fco.com.ua
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Об условиях перехода и контракта клуб не сообщает.
В "Дженоа" Спинелли пришёл из аргентинского "Тигре" летом 2018, но так и не сыграл за первую команду генуэзцев ни одного матча.
За три года поиграл в арендах в "Кротоне", "Аргенина Хуниорс", "Химнасии", словенском "Копере".
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Источник:ФК Александрия
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