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Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа

Премьер-лига
(1 голосов)

Клаудио Спинелли перебрался в Украину

Александрия подписала аргентинского форварда Дженоа

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подписала контракт с аргентинским форвардом Клаудио Спинелли, который перешел в украинский клуб из "Дженоа".

Об условиях перехода и контракта клуб не сообщает.

В "Дженоа" Спинелли пришёл из аргентинского "Тигре" летом 2018, но так и не сыграл за первую команду генуэзцев ни одного матча.

За три года поиграл в арендах в "Кротоне", "Аргенина Хуниорс", "Химнасии", словенском "Копере".

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В статье: ФК Александрия Дженоа (Генуя) Клаудио Спинелли
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.07.2021 в 00:09
Почему бы нет!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.07.2021 в 23:40
Шарана в Кривбас!
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
19.07.2021 в 23:07
Помнится, Карпаты брали футболистов из грандов Аргентины, дублёров из Португалии, но всё бестолку. Посмотрим.
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+1
0
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Veryu_v_Vorskly (Poltava)
19.07.2021 в 23:01
Як мінімум цікаво звучить, а там час покаже)
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+1
0
Джин Тоник (R)
19.07.2021 в 23:00
Добротно.Статистика конечно ...но верю забьет голов 25 за сезон
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+1
-3


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