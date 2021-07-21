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Хахлев: Павелко лично контролирует реконструкцию стадиона Авангард в Ровно

Премьер-лига
(2 голосов)

Реконструкция домашней арены "Вереса" идет полным ходом

Хахлев: Павелко лично контролирует реконструкцию стадиона Авангард в Ровно

Новина українською

Глава Ровенской областной ассоциации футбола и член Исполкома УАФ Алексей Хахлев высказался о реконструкции местного стадиона "Авангард".

– Ваша ассоциация заняла активную позицию в вопросе реконструкции стадиона "Авангард", посылала письма к руководству государства. Недавно правительство объявило о готовности выделить 100 млн на стадион в Киеве. По вашему мнению, какие теперь перспективы?

– Прежде всего, хочу поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко, который вопрос реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно с начала держит на личном контроле и сопровождает все этапы выполнения работ.

Для Ровенщины успешное завершение и открытие стадиона будет настоящим праздником и победой здравого смысла над всеми бюрократическими преградами. Большой задел для начала работ было сделано предыдущим городским головой Владимиром Хомко. Именно он придал этому процессу необратимый характер.

Очень приятно, что новоизбранный глава Ровно Александр Третьяк является горячим болельщиком "Вереса" и человеком слова. Именно его обещание об успешном завершении реконструкции переросла в реальное выделение средств новой каденции городских депутатов Ровно.

Хочу поблагодарить также председателя Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля за результативное лоббирование выделения средств из государственного бюджета.

А если напомнить, с чего все началось, то ситуация была почти патовой. Ведь до 2015 года стадион "Авангард" принадлежал в соотношении 50/50 Ровенской областному и городскому советам.

Моим первым официальным письмом было обращение к Ровенскому областному совету о передаче 50% доли собственности на стадион "Авангард" на баланс... Ровенской областной федерации футбола. Видимо, тогда депутаты немного испугались такой моей наглости. И в итоге передали свою долю городскому совету.

Такой себе мат в два хода, и загорелся зеленый свет. Это создало единого владельца имущественного комплекса и дало возможность запустить процесс реконструкции стадиона.

- Что скажете тем, кто утверждает, что строительство стадиона для Ровно – это неоправданная роскошь?

– Неоправданная роскошь – это упустить момент и не вернуть "Верес" в Ровно на реконструированный стадион. Для городского бюджета полная стоимость выполнения работ была бы, безусловно, большой нагрузкой.

Но сегодня есть четкое понимание о реальном софинансировании реконструкции стадиона "Авангард" из областного и государственного бюджетов. Окончательные сметы и суммы будут известны после окончания всего комплекса работ.

Уверен, что генеральный подрядчик, фирма "Фиалка", отчитается за каждую потраченную гривну", - сказал Хахлев.

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В статье: Андрей Павелко Верес (Ровно) Алексей Хахлев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Tenma7 (Чернигов)
21.07.2021 в 13:27
Гамнюки, а на стадион в Чернигове не хотят ли выделить 100 лямов? Он на 100% государственный
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 14:06
Ну если Павелке отсыпать за реконструкцию - то может и начнут шевелиться
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
21.07.2021 в 13:09
Это очередной «перл» от редакции. В украинской версии: «на стадіон у Рівному»
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.07.2021 в 13:08
Хахлев и павелко - одного поля ягоды
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.07.2021 в 13:04
фиалку на снегу подснежник пробивает
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
21.07.2021 в 13:01
“Недавно правительство объявило о готовности выделить 100 млн на стадион в Киеве.” - что-то непонятно с первым вопросом. О каком выделении выделении средств на стадион в Киеве идёт речь?
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.07.2021 в 13:03
ТАТОТАКЭ...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.07.2021 в 12:46
Думаю млн. 50 з цих 100 будуть на рахунках павелки та іже з ним.
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0
0
Dalskyi (Sviaschene)
21.07.2021 в 12:32
Цей ланцюжок Павелко і Со працює на 'ура', 100 млн. виділили, через день ці кошти на рахунках Кіпріотських банків, бо Павелко особисто слідкує за 'реконструкцією'.
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+2
0
старий фан (Рівне)
21.07.2021 в 13:27
Дивно. А як тоді будівництво йде, безплатно? А воно йде.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.07.2021 в 12:12
Чтоб ни копейки на сторону, все в "семью".
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+4
0
avatar
K-Spirit (Киев)
21.07.2021 в 12:11
А субподрядчиком будет фирма "Подснежник".
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+2
0


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