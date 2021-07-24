Герой футбольного дня. Новичок Динамо Эрик Рамирес

Киевское "Динамо" подписало третьего новичка в это летнее межсезонье. Эрик Рамирес – венесуэльский нападающий, имеющий хорошие шансы сразу прописаться в основе команды Мирчи Луческу. По крайней мере, статистика свидетельствует, что 3 Рамиреса есть все качества для того, чтобы без особых проблем выиграть конкуренцию.

Пусть не смущает относительно низкая цена, заплаченная за него "динамовцами", и не звездный статус бывшего клуба латиноамериканца – ведь это стиль нынешнего "Динамо". Если хотите – стиль Луческу: искать неочевидное усиления, выводить ноунейм на топ-уровень (по украинским меркам). Рамиресу – 24 и в последние годы он постоянно прогрессирует.

Легко сравнивать, ведь по стечению обстоятельств венесуэлец в двух последних сезонах (2019/20 и 2020/21) провел одинаковое количество матчей – по 35. Правда, в последнем сезоне провел чуть больше игровых минут, но это не мешает провести сравнение. Количество голов за сезон увеличилась с одиннадцати до семнадцати, а количество голевых передач – с трех до восьми.

Результативность выросла, потому что выросли все другие важные компоненты игры. В сезоне 2019/20 нанес 74 удара по воротам, в сезоне 2020/21 – 98. Количество выполненных передач возросло с 502 до 749-и. Хотя процент точности этих передач не впечатляет – 72. Возросло количество ключевых передач, чем и объясняется высокая результативность по ассистам. Но по сравнению с позапрошлым сезоном Рамирес стал выполнять меньше навесов – тринадцать против пятнадцати. Понизился и процент точности этих навесов (и существенно) – с восьми до 27-и.

Здесь стоит добавить, что статистика навесов фигурирует в профиле, поскольку семь процентов своих матчей на взрослом профессиональном уровне Рамирес провел как левый полузащитник. Но это явно не удобная для него оппозиция. Ему лучше играть нападающего, опускаясь при этом в глубину поля за мячом. Карта усредненной картины касаний мяча показывает, что для Рамиреса нет ограничений – он работает по всей ширине поля. И самая высокая интенсивность, что интересно, не в штрафной.

Хотя большинство своих ударов он наносит именно из пределов шестнадцатиметровой площади. Чаще всего забивает правой, реже – головой, а крайне редко – левой. За карьеру у него есть два гола, отправлены в сетку ударами с "не рабочей" ноги.

Рамирес не чурается ударов издалека. Удары с тридцати метров для него не редкость. Голевой рекорд по дальности дистанции случился в поединке против "Злате Моравеце" в чемпионате Словакии. Тогда Рамирес забил выстрелом с 27,6 метров. Шансов на гол был 0,02 процента. Но настойчивость дала результат.

Неудивительно, что прогрессирует Рамирес также в плане показателя ожидаемых голов (xG). Этот показатель в последнем матче Эрика составил 0.34, а суммарный сезонный показатель – 13,07. Лучше завершать атаки Рамиресу удается во время контратак (63 процента), а вот в позиционных атаках он не так опасен. Игра головой развита только на 27 процентов, поэтому вряд ли Рамирес годится для футбола, где будут превалировать фланговые навесы в атаке. Борьба в воздухе может быть полезна от Рамиреса при подыгрыше партнерам, когда надо быстро выйти из-под прессинга, отдать передачу на ход. А еще венесуэлец охотно применяет дриблинг. Это форвард, который может придержать пас и разумно развить атаку.

Это усиления явно поинтереснее, чем Кулач и, наверное, Шкурин. При правильном подходе Эрик Рамирес способен стать топ-нападающим для чемпионата Украины. А у Мирчи Луческу подход обычно правильный.

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