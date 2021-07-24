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Надеин: Бюджет “Вереса” - ниже среднего по УПЛ
Однако в Первой лиге он был достаточным
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Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом положении клуба:
"В прошлом сезоне расходная часть нашего бюджета была на уровне 27-28 миллионов гривен. И где-то 12 миллионов была доходная часть. Закончили сезон мы с показателями около 35 миллионов гривен. На это повлияли результаты команды.
Игроки “Вереса” получили рекордные премиальные за всю историю клуба. Это также является большим стимулом.
Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого. Бюджет для первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.
Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.
Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть", - сказал Надеин.
Напомним, что "Верес" стартует в новом сезоне УПЛ уже сегодня матчем против "Колоса" на стадионе "Авангард" в Луцке.
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