Надеин: Бюджет “Вереса” - ниже среднего по УПЛ

Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом положении клуба:

"В прошлом сезоне расходная часть нашего бюджета была на уровне 27-28 миллионов гривен. И где-то 12 миллионов была доходная часть. Закончили сезон мы с показателями около 35 миллионов гривен. На это повлияли результаты команды.

Игроки “Вереса” получили рекордные премиальные за всю историю клуба. Это также является большим стимулом.

Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого. Бюджет для первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.

Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.

Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть", - сказал Надеин.