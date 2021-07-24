  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надеин: Бюджет “Вереса” - ниже среднего по УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надеин: Бюджет “Вереса” - ниже среднего по УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако в Первой лиге он был достаточным

Надеин: Бюджет “Вереса” - ниже среднего по УПЛ

instagram.com/veres.club

Новина українською

Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о финансовом положении клуба:

"В прошлом сезоне расходная часть нашего бюджета была на уровне 27-28 миллионов гривен. И где-то 12 миллионов была доходная часть. Закончили сезон мы с показателями около 35 миллионов гривен. На это повлияли результаты команды.

Игроки “Вереса” получили рекордные премиальные за всю историю клуба. Это также является большим стимулом.

Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого. Бюджет для первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее.

Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.

Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть", - сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" стартует в новом сезоне УПЛ уже сегодня матчем против "Колоса" на стадионе "Авангард" в Луцке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
24.07.2021 в 14:47
это наверно и есть сейчас средний бюджет УПЛ у кого больше? У Колоса,Заря,Ворскла.Днепр1 под вопросом. В общем в 5 клубах бюджет выше и Днепр под вопросом
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...