Додо: Очень важно начать чемпионат с победы

Правый защитник "Шахтера" Додо дал комментарий перед матчем первого тура УПЛ с "Ингульцом":

– В какой атмосфере проходит подготовка к первому официальному матчу сезона и над чем сейчас работаете на тренировках?

– После того как Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер", мы трудимся очень интенсивно. За то время, что Мистер здесь, уже научились многому. В команде отличная атмосфера, все в хорошем настроении. Это связано не только с началом чемпионата, но и с тем, что мы постоянно учимся новому. В субботу первая игра сезона – важно хорошо стартовать, начать чемпионат с победы.



– Насколько готовы физически?

– Возможно, где-то процентов на 70–80. В любом случае хорошие кондиции приходят не только со сборами и тренировками, но и с играми. Нас ждет график с двумя матчами в неделю, что заставит набрать эти самые 100%. В последнем контрольном спарринге с "Оболонью" мы провели на поле по 45 минут, но в очень интенсивном темпе. Сначала даже почувствовали небольшую усталость, однако спустя несколько минут полностью восстановились, так что все нормально.



– Что можешь сказать об "Ингульце"?

– В прошлом сезоне последний матч мы проводили именно с этой командой. "Ингулец" уже освоился в Премьер-лиге, и нас ждет непростая встреча. Однако мы сосредоточены на своих задачах и подготовке, хотим хорошо начать чемпионат. Каждая игра дается непросто, но перед стартом сезона чувствую себя спокойно. Самое главное – показать на поле то, что мы отрабатывали все это время на тренировках. Независимо от того, с кем играем, важно продемонстрировать свой качественный футбол, который приведет к победам.



– Насколько важно начать чемпионат с победы?

– Очень важно, ведь это дает толчок дальнейшему выступлению в чемпионате. Этот год очень важен для нас, так как в прошлом сезоне не удалось выиграть трофеи.