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Десна - Черноморец: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ
Обе команды комплектовались летом молодёжью. Какой будет игра?
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Еще один матч первого тура УПЛ в стриме на канале Подкасты UA-Футбол! Приглашаем вас следить за возвращением одесситов в элиту украинского футбола вместе с нами. "Моряки" взяли в аренду более десятка игроков из структуры "Динамо", есть арендованные у киевлян и у "Десны". К тому же, "северяне" во время летнего трансферного окна отпустили многих лидеров, поэтому по новой командой Александра Рябоконя будет интересно понаблюдать.
Десна Черноморец прямая трансляция матча в аудио будет прямо в этом стриме в воскресенье, 25 июля, начиная с 19:25.
Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
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