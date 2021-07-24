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Десна - Черноморец: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Обе команды комплектовались летом молодёжью. Какой будет игра?

Десна - Черноморец: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Еще один матч первого тура УПЛ в стриме на канале Подкасты UA-Футбол! Приглашаем вас следить за возвращением одесситов в элиту украинского футбола вместе с нами. "Моряки" взяли в аренду более десятка игроков из структуры "Динамо", есть арендованные у киевлян и у "Десны". К тому же, "северяне" во время летнего трансферного окна отпустили многих лидеров, поэтому по новой командой Александра Рябоконя будет интересно понаблюдать.

Десна Черноморец прямая трансляция матча в аудио будет прямо в этом стриме в воскресенье, 25 июля, начиная с 19:25.

Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер трансляции - Александр Рыженко

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 00:11
Забьют исаенко и авагимян
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kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 00:06
Грошев и Рыженко уже зачмырили чудотворец, посмотрим!
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