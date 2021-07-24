Десна - Черноморец: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Еще один матч первого тура УПЛ в стриме на канале Подкасты UA-Футбол! Приглашаем вас следить за возвращением одесситов в элиту украинского футбола вместе с нами. "Моряки" взяли в аренду более десятка игроков из структуры "Динамо", есть арендованные у киевлян и у "Десны". К тому же, "северяне" во время летнего трансферного окна отпустили многих лидеров, поэтому по новой командой Александра Рябоконя будет интересно понаблюдать.

Десна Черноморец прямая трансляция матча в аудио будет прямо в этом стриме в воскресенье, 25 июля, начиная с 19:25.

Комментатор - Георгий Грошев

Режиссер трансляции - Александр Рыженко