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Кривбасс подписал молодого защитника

Премьер-лига
(2 голосов)

Ряды клуба из Кривого Рога пополнил Дмитрий Семенов

Кривбасс подписал молодого защитника

ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт "Кривбасса" сообщил, что клуб подписал 21-летний защитника Дмитрия Семенова.

Детали контракт неизвестны.

Ранее Семенов защищал цвета "Александрии", а также выступал за "Елгава" и "Кремень" на правах аренды.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:50
куда уже...заявка не треснет?
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