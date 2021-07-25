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Кривбасс подписал молодого защитника
Ряды клуба из Кривого Рога пополнил Дмитрий Семенов
ФК "Кривбасс" / Автор неизвестен
Официальный сайт "Кривбасса" сообщил, что клуб подписал 21-летний защитника Дмитрия Семенова.
Детали контракт неизвестны.
Ранее Семенов защищал цвета "Александрии", а также выступал за "Елгава" и "Кремень" на правах аренды.
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Источник:fckryvbas.com
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ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:50
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