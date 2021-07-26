  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент: В ближайшее время Трабзонспор собирается конкретизировать свое предложение по Довбику
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент: В ближайшее время Трабзонспор собирается конкретизировать свое предложение по Довбику

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Агент форварда рассказал об интересе турецкого клуба

Агент: В ближайшее время Трабзонспор собирается конкретизировать свое предложение по Довбику

Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию об интересе турецкого клуба "Трабзонспор" к игроку.

"Последние две недели представители "Трабзонспора" часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбику. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского "Мидтьюланна", за который в свое время выступал и нападающий "Днепра-1". И приводят пример с еще одним экс-нападающим "Мидтьюланна" - норвежцем Александром Сьорлотом, который защищая цвета "Трабзонспора" много забивал, а сейчас выступает за немецкий "Лейпциг". Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.

Поэтому надо подождать предложения "Трабзонспора", а уже потом делать какие –то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени", - сказал Люндовский.

Напомним, что по данным турецких СМИ, днепряне хотят заполучить за трансфер Довбика не менее пяти миллионов евро. Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:36
Та вже конкретизуйте будь ласка.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...