Агент: В ближайшее время Трабзонспор собирается конкретизировать свое предложение по Довбику

Агент форварда " Днепра-1 " Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию об интересе турецкого клуба "Трабзонспор" к игроку.

"Последние две недели представители "Трабзонспора" часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбику. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского "Мидтьюланна", за который в свое время выступал и нападающий "Днепра-1". И приводят пример с еще одним экс-нападающим "Мидтьюланна" - норвежцем Александром Сьорлотом, который защищая цвета "Трабзонспора" много забивал, а сейчас выступает за немецкий "Лейпциг". Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.

Поэтому надо подождать предложения "Трабзонспора", а уже потом делать какие –то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени", - сказал Люндовский.