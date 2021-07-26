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Агент: В ближайшее время Трабзонспор собирается конкретизировать свое предложение по Довбику
Агент форварда рассказал об интересе турецкого клуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко
Агент форварда "
"Последние две недели представители "Трабзонспора" часто контактируют со мной и в ближайшие дни собираются конкретизировать свои предложения по Артему Довбику. Как они мне сообщили, им очень комфортно работать с бывшими игроками датского "Мидтьюланна", за который в свое время выступал и нападающий "Днепра-1". И приводят пример с еще одним экс-нападающим "Мидтьюланна" - норвежцем Александром Сьорлотом, который защищая цвета "Трабзонспора" много забивал, а сейчас выступает за немецкий "Лейпциг". Свои планы по усилению атаки турки связывают с приобретением Довбика и арендой Сьорлота.
Поэтому надо подождать предложения "Трабзонспора", а уже потом делать какие –то выводы. Тем более, что до закрытия трансферного окна еще предостаточно времени", - сказал Люндовский.
Напомним, что по данным турецких СМИ, днепряне хотят заполучить за трансфер Довбика не менее пяти миллионов евро. Transfermarket оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.
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