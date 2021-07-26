Пока что без Селезнева. Минай подписал трех новичков

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Усиление для закарпатцев
fcminaj.com
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В новом сезоне цвета закарпатской команды будут представлять Антон Байдал, Эльдар Кулиев и Михаил Месхи.
21-летний Байдал - воспитанник донецкого "Шахтера". Играл в молодежных командах "Мариуполь" - U-19 и U-21. В прошлом сезоне дебютировал в составе азовцев в УПЛ (1 матч).
19-летний Эльдар Кулиев - воспитанник киевского "Арсенала" и "Мариуполя". В прошлом году дебютировал в УПЛ – сыграв 7 матчей за "Мариуполь" (4 раза выходил в основе).
24-летний Михаил Месхи - воспитанник донецкого "Металлурга". В составе каменской "Стали" поиграл в УПЛ. С 2018 года играл за венгерский "Мезекевешд".
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