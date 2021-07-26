Пока что без Селезнева. Минай подписал трех новичков

" Минай " объявил подписании трех новичков команды. Клуб подписал двух бывших полузащитников "Мариуполя" и игрока из венгерской лиги.

В новом сезоне цвета закарпатской команды будут представлять Антон Байдал, Эльдар Кулиев и Михаил Месхи.

21-летний Байдал - воспитанник донецкого "Шахтера". Играл в молодежных командах "Мариуполь" - U-19 и U-21. В прошлом сезоне дебютировал в составе азовцев в УПЛ (1 матч).

19-летний Эльдар Кулиев - воспитанник киевского "Арсенала" и "Мариуполя". В прошлом году дебютировал в УПЛ – сыграв 7 матчей за "Мариуполь" (4 раза выходил в основе).

24-летний Михаил Месхи - воспитанник донецкого "Металлурга". В составе каменской "Стали" поиграл в УПЛ. С 2018 года играл за венгерский "Мезекевешд".