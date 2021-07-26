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Пока что без Селезнева. Минай подписал трех новичков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Усиление для закарпатцев

Пока что без Селезнева. Минай подписал трех новичков

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил подписании трех новичков команды. Клуб подписал двух бывших полузащитников "Мариуполя" и игрока из венгерской лиги.

В новом сезоне цвета закарпатской команды будут представлять Антон Байдал, Эльдар Кулиев и Михаил Месхи.

21-летний Байдал - воспитанник донецкого "Шахтера". Играл в молодежных командах "Мариуполь" - U-19 и U-21. В прошлом сезоне дебютировал в составе азовцев в УПЛ (1 матч).

19-летний Эльдар Кулиев - воспитанник киевского "Арсенала" и "Мариуполя". В прошлом году дебютировал в УПЛ – сыграв 7 матчей за "Мариуполь" (4 раза выходил в основе).

24-летний Михаил Месхи - воспитанник донецкого "Металлурга". В составе каменской "Стали" поиграл в УПЛ. С 2018 года играл за венгерский "Мезекевешд".

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В статье: Михаил Месхи ФК Минай Антон Байдал Эльдар Кулиев
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (8)
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Alex-696 (Немирів)
26.07.2021 в 19:39
А як же трансферний бан?
Ответить
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 18:58
Месхі це не онук легендарного грузинського Михайла Месхі 1950-1960-х?
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 18:53
Как же хочется чтобы Минай побыстрее вылетел в 1 лигу
Ответить
+3
0
Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 18:59
Якщо Женю Селезньова не підпишуть для побиття рекорду бомбардирів, то туди Минаю і дорога.
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+1
-4
Джин Тоник (R)
26.07.2021 в 19:27
Селезь уже не помощник для Миная.36 лет 7 месяцев не играл,да и Минай не часто будет зарабатывать пенальти.Нужно молодежь искать.А Жене в 1-ю лигу.
+5
0
Рівнянин (Рівне)
26.07.2021 в 19:34
Такого футболіста вже не існує.Є тінь,яка конвульсивно намагається щось і комусь довести.
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.07.2021 в 19:38
Женю Старвейшна можна підписати хіба помічником кухаря...
+1
0
Caballero (Fale town Fale state)
26.07.2021 в 20:01
Ви - огидні покидьки і зрадники легендарного нападника збірної Малоросії. Женя з кцапії втік, щоб за Малоросію грати!!! Невдячні покидьки і зрадники.
0
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