Довбик в тренде. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол первого тура УПЛ

UA-Футбол после каждого тура чемпионата Украины предлагает своим читателям определить лучший гол.

На этот раз было семь претендентов, а больше всего голосов собрал точный удар форварда "Днепра-1" Артема Довбика в поединке с "Ворсклой". Нападающий сравнял счет через три минуты после того, как его команда осталась в меньшинстве после удаления Сергея Логинова. Перед тем, как пробить под дальнюю штангу, Артем эффектно убрал опытного защитника полтавчан Сергея Яворского. За гол Довбика проголосовали 42% читателей из 525-х, которые приняли участие в опросе.

Почетное второе место у Руслана Степанюка, который в том же матче между "Ворсклой" и "Днепром-1" нанес мощный удар по причудливой траектории. За это гол проголосовал почти каждый пятый (19%).

Наконец условная бронза достается Владиславу Калитвинцеву, который после прострела с фланга в касание пробил с линии штрафной и таким образом увеличил преимущество "Десны" над "Черноморцем". За гол вингера черниговской команды свои голоса отдали 13% респондентов.