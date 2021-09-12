Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь уходит с последнего места. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
Следим за ситуацией в таблице
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|7
|6
|1
|0
|22-2
|+20
|19
|2
|Шахтер
|7
|5
|1
|1
|14-4
|+10
|16
|3
|ФК Александрия
|7
|4
|2
|1
|8-5
|+3
|14
|4
|Десна
|7
|4
|1
|2
|11-12
|-1
|13
|5
|СК Днепр-1
|7
|4
|1
|2
|12-8
|+4
|13
|6
|Ворскла
|7
|3
|3
|1
|13-7
|+6
|12
|7
|Заря
|7
|3
|2
|2
|13-9
|+4
|11
|8
|Рух
|7
|2
|2
|3
|6-9
|-3
|8
|9
|Верес
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|10
|Ингулец
|7
|2
|1
|4
|8-12
|-4
|7
|11
|ФК Минай
|6
|1
|3
|2
|5-7
|-2
|6
|12
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6-12
|-6
|6
|13
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9-18
|-9
|5
|14
|Колос
|6
|1
|2
|3
|3-12
|-9
|5
|15
|ФК Мариуполь
|7
|1
|1
|5
|11-16
|-5
|4
|16
|ФК Львов
|6
|0
|2
|4
|4-12
|-8
|2
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