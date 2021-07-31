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Кобин: Селезнев - бог футбола
Форвард вернулся в УПЛ
Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол прокомментировал дебют Евгения Селезнева в
- Как оцените игру Селезнева?
– Бог футбола.
- А если сравнивать его с Милевским?
– Это разные игроки.
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Источник:ТК Футбол
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31.07.2021 в 21:17
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