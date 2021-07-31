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Кобин: Селезнев - бог футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард вернулся в УПЛ

Кобин: Селезнев - бог футбола

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин в эфире ТК Футбол прокомментировал дебют Евгения Селезнева в матче 2-го тура УПЛ с "Александрией" (1:0).

- Как оцените игру Селезнева?

– Бог футбола.

- А если сравнивать его с Милевским?

– Это разные игроки.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
31.07.2021 в 21:18
Вася, ты там прибухнул на радостях что-ли?
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Джин Тоник (R)
31.07.2021 в 21:17
Вася подпалил пердаки хэйтерам!Гыыы...ржу...)
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