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Шок для Ровно. ФОТО репортаж с матча Динамо - Верес

Премьер-лига
(4 голосов)

50 лучших кадров с игры от Александра Приходько

Шок для Ровно. ФОТО репортаж с матча Динамо - Верес

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Украины в дебютном поединке нового сезона не оставил ни единого шанса команде, которая только этим летом вернулась в Премьер-лигу. Уже к шестой минуте стало ясно, что интриги в этом поединке не будет: "Динамо" к тому времени уже вело в счёте 2:0, а в итоге всё завершилось убедительными 4:0. Каким был матч, предлагаем вам вспомнить благодаря репортажу нашего фотографа Александра Приходько.

Фотогалерея

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
02.08.2021 в 17:02
Чого шок?
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