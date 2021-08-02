Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шок для Ровно. ФОТО репортаж с матча Динамо - Верес
50 лучших кадров с игры от Александра Приходько
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Чемпион Украины в дебютном поединке нового сезона не оставил ни единого шанса команде, которая только этим летом вернулась в Премьер-лигу. Уже к шестой минуте стало ясно, что интриги в этом поединке не будет: "Динамо" к тому времени уже вело в счёте 2:0, а в итоге всё завершилось убедительными 4:0. Каким был матч, предлагаем вам вспомнить благодаря репортажу нашего фотографа Александра Приходько.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай доминирует, Украина плавно опускается
- Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
- Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины
- Ворвались. Динамо - Верес 4:0
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tasha (Киев)
02.08.2021 в 17:02
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...