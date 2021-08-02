Шок для Ровно. ФОТО репортаж с матча Динамо - Верес

Чемпион Украины в дебютном поединке нового сезона не оставил ни единого шанса команде, которая только этим летом вернулась в Премьер-лигу. Уже к шестой минуте стало ясно, что интриги в этом поединке не будет: "Динамо" к тому времени уже вело в счёте 2:0, а в итоге всё завершилось убедительными 4:0. Каким был матч, предлагаем вам вспомнить благодаря репортажу нашего фотографа Александра Приходько.

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