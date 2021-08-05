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Трабзонспор готов улучшить предложение Днепру-1 по трансферу Довбика - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Турецкий клуб готов отдать 5 миллионов за украинца

Трабзонспор готов улучшить предложение Днепру-1 по трансферу Довбика - СМИ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Как сообщает Karadeniz Gazete, "Трабзонспор" рассматривает возможность улучшения предложения "Днепру-1" по форварду Артема Довбика.

Руководство турецкого клуба может поднять предложение с 3,5 миллионов евро до 4,5 – 5 миллионов.

Отмечается, что конкуренцию "Трабзонспору" в борьбе за 24-летнего футболиста составляют донецкий "Шахтер" и "Андерлехт".

По данным турецких СМИ, "Днепр-1" заинтересован в продаже Довбика за границу, но если именно предложение "Шахтера" окажется более экономически выгодным, то клуб согласится отпустить нападающего в донецкую команду.

В текущем сезоне Довбик уже провел два матча в УПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Karadeniz

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Комментарии (5)
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2.dc (Николаев)
05.08.2021 в 09:49
Если б можно было быть услышанным, еще б раз к нашим Чудикам (ДК/ШД) обратился: ребята, глаза разуйте ... сейчас, возможно (?), у него еще "распутье", уедет - не вернешь ...
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
05.08.2021 в 09:14
Только не в шахтёр,там будет запас и конец карьеры в Мариуполе
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+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
05.08.2021 в 09:07
А в підсумку може опинитися в Шахтарі. Куплять для УПЛ, щоб у ліміт влазити. І маринуватися пацану, як до нього було таких уже немало. Тільки не в Шахтар!!!
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
05.08.2021 в 08:37
Да, обычно в Турцию едут завершать карьеру, там и гаснут окончательно, поэтому надо в Европу стараться
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+2
0
storm_ua (Николаев)
05.08.2021 в 08:32
Артем не вздумай ехать а Турцию, выбирай европу
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+1
-1


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