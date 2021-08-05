Трабзонспор готов улучшить предложение Днепру-1 по трансферу Довбика - СМИ

Как сообщает Karadeniz Gazete, "Трабзонспор" рассматривает возможность улучшения предложения "Днепру-1" по форварду Артема Довбика.

Руководство турецкого клуба может поднять предложение с 3,5 миллионов евро до 4,5 – 5 миллионов.

Отмечается, что конкуренцию "Трабзонспору" в борьбе за 24-летнего футболиста составляют донецкий "Шахтер" и "Андерлехт".

По данным турецких СМИ, "Днепр-1" заинтересован в продаже Довбика за границу, но если именно предложение "Шахтера" окажется более экономически выгодным, то клуб согласится отпустить нападающего в донецкую команду.

В текущем сезоне Довбик уже провел два матча в УПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами.