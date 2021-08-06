Премьер-лига
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Минай минимально обыграл Кишварду в спарринге
Встреча прошла в Венгрии
Фото: ФК Минай
Вчера, 5 августа "Минай" провел товарищеский матч против "Кишварды". Подопечные Василия Кобина минимально одолели венгерскую команду со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Алексея Хахлева.
Встреча прошла в Венгрии.
Сразу после матча "Минай" отправился обратно в Украину, где продолжит подготовку к перенесенному матчу 1-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Игра состоится в Киеве — 11 августа. Начало - 19:30.
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