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Минай минимально обыграл Кишварду в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча прошла в Венгрии

Минай минимально обыграл Кишварду в спарринге

Фото: ФК Минай

Новина українською

Вчера, 5 августа "Минай" провел товарищеский матч против "Кишварды". Подопечные Василия Кобина минимально одолели венгерскую команду со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Алексея Хахлева.

Встреча прошла в Венгрии.

Сразу после матча "Минай" отправился обратно в Украину, где продолжит подготовку к перенесенному матчу 1-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Игра состоится в Киеве — 11 августа. Начало - 19:30.

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В статье: ФК Минай Кишварда (Венгрия)
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