Металлист 1925 – Черноморец. 3:2. Обзор матча

Дважды по ходу встречи харьковчанам приходилось отыгрываться, но на 66 минуте команда сумела выйти вперед и до конца встречи сохранила преимущество.

В Харькове празднуют заслуженную победу.

В следующем туре "Металлист 19252" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера", а "Черноморецу" предстоит очередной матч на выезде – против "Мариуполя".