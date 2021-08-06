  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 – Черноморец. 3:2. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 – Черноморец. 3:2. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане добыли волевую победу

Металлист 1925 – Черноморец. 3:2. Обзор матча

Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Дважды по ходу встречи харьковчанам приходилось отыгрываться, но на 66 минуте команда сумела выйти вперед и до конца встречи сохранила преимущество.

В Харькове празднуют заслуженную победу.

В следующем туре "Металлист 19252" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера", а "Черноморецу" предстоит очередной матч на выезде – против "Мариуполя".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.08.2021 в 23:18
Мороз только отставка и забирай своих клоунов --Суркис поймёт-хватит издеваться над Одессой -2 гола забили сами твои ДК2--не здумай выходить на игру против Марика--заболей --усрись-ты полный 0-не ставте этих пацанов они тоже 0--стыдно за ЧО позорите Одессу
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...