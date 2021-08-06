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Металлист 1925 – Черноморец. 3:2. Обзор матча
Харьковчане добыли волевую победу
Фото: metalist1925.com / Автор: неизвестен
Дважды по ходу встречи харьковчанам приходилось отыгрываться, но на 66 минуте команда сумела выйти вперед и до конца встречи сохранила преимущество.
В Харькове празднуют заслуженную победу.
В следующем туре "Металлист 19252" сыграет в гостях против донецкого "Шахтера", а "Черноморецу" предстоит очередной матч на выезде – против "Мариуполя".
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2021 в 23:18
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