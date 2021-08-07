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Кучук: Поздравляю Рух с победой, благодарю за умение, за желание играть именно в футбол
Наставник львовян прокомментировал победу над ровенской командой
Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук подвел итоги
"Хочу поблагодарить зрителей за ту поддержку, которую они нам сегодня оказали. Было слышно, что трибуны болеют. Хочу поздравить свою команду с победой. За умение, за желание играть именно в футбол. Сегодня он был достаточно серьезный, агрессивный, точный, с полнейшей самоотдачей.
Браво команда. Будем двигаться дальше в этом направлении. Также хотим поблагодарить очень хорошую команду в лице "Вереса" за сопротивление. У них есть свои плюсы, футболисты в их команде подобраны очень атлетичные, умеющие хорошо играть вверху", – рассказал Кучук.
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