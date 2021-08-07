Кучук: Поздравляю Рух с победой, благодарю за умение, за желание играть именно в футбол

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук подвел итоги победы над ровенским "Вересом" в матче 3-го тура УПЛ.

"Хочу поблагодарить зрителей за ту поддержку, которую они нам сегодня оказали. Было слышно, что трибуны болеют. Хочу поздравить свою команду с победой. За умение, за желание играть именно в футбол. Сегодня он был достаточно серьезный, агрессивный, точный, с полнейшей самоотдачей.

Браво команда. Будем двигаться дальше в этом направлении. Также хотим поблагодарить очень хорошую команду в лице "Вереса" за сопротивление. У них есть свои плюсы, футболисты в их команде подобраны очень атлетичные, умеющие хорошо играть вверху", – рассказал Кучук.