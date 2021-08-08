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Сомнительное решение в пользу Динамо и несправедливое наказание защитника Мариуполя. О судействе матчей 3-го тура УПЛ

Премьер-лига
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А также о резонансном эпизоде из матча Шахтера

Сомнительное решение в пользу Динамо и несправедливое наказание защитника Мариуполя. О судействе матчей 3-го тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матчей третьего тура УПЛ.

  • "Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1. Арбитр - Геннадий Серпутько

- В матче было два эпизода, о которых следует говорить в контексте судейства. Первый – это гол Довбика, забитый на 14-й минуте. Арбитру без вспомогательных технологий было трудно определить, пересек ли мяч линию. Но ассистент Миронов, находившийся в хорошей позиции, подсказал. Ему виднее.

А вот с удалением Драмбаева на 82-й минуте я не согласен. Первую желтую защитник "Мариуполя" заработал справедливо, однако вторая показана не закономерно. Пойдя в подкат, Драмбаев понимал, что не успевает сыграть мяч и вовремя убрал ноги. Контакт между игроками не состоялся, а Джурасек картинно упал, изображая муки от боли. Ситуация, которая не стоила внимания арбитра, но Серпутько ошибся.

  • "Заря" - "Динамо" 1:2. Арбитр - Анатолий Абудла

- Вопросы возникают по одиннадцатиметровому в ворота "Зари". Динамический эпизод, но на повторах видно, что мяч попал Имерекову в руку после отскока от бедра. Отскок с близкого расстояния, без возможности для игрока убрать эту руку. Так написано в Правиле 12: игра рукой не фиксируется, когда мяч прилетает в руку после рикошета от другой части тела этого же игрока.

Буяльский наносил удар примерно с двух метров, была динамичная ситуация, поэтому Абдула, подозреваю, просто не увидел, что мяч прилетел в руку, которая была немного отведена от корпуса, от бедра. Поэтому и назначил одиннадцатиметровый.

Хорошо, что в итоге "Динамо" не реализовало этот пенальти, поэтому решение арбитра не повлияло на общий итог матча. Пенальти в ворота "Динамо", назначенный за подкат Сидорчука, справедливый.

  • "Шахтер" - "Александрия" 1:2. Арбитр - Владимир Новохатний

- В штрафной площади "Александрии" за позицию боролись трое игроков – Бабогло, Дубра и Траоре. Бабогло пытался схватить Траоре за футболку, но буркиниец первым взял соперника за руку и рывком развернул его. После этого Дубра толкнул Траоре в спину, а тот завалился на Бабогло. В студии телетранслятора говорили о возможном пенальти в ворота "Александрии" за толчок Дубры в спину Траоре, но надо оценивать эпизод с его первой фазы. А в первой фазе фолил именно Траоре. Поэтому это не пенальти.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (2)
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Болельщик39 (Харьков)
09.08.2021 в 00:41
Кстати, "Металлисту" в матче с "Альянсом" поставили точно такой неправильный пенальти после отскока мяча от тела защищающегося игрока в его руку. Пора бы уже штрафовать арбитров, годами не читающих изменения в Правилах.
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FRED73 (Харьков)
09.08.2021 в 00:57
Ну так Ярик все купил. Шубы знают фсе
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-1


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