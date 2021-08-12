Буяльский: То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в матче против Миная

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в перенесенном матче 1-го УПЛ.

- В нашем чате уже начали писать, что "забил как Месси". Похоже на его голы?

- Увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому решил бить в одно касание. Если бы еще одно сделал, то защитник уже мог бы выбить мяч.

- Сегодня на первый план вышло индивидуальное мастерство, и первый гол, и ваша предголевая передача на Караваева...

- Мы всей командой сыграли хорошо. В моменте со вторым голом увидел свободную зону Караваева, отдал ему в одно касание. Начал бы дополнительно обрабатывать мяч и, возможно, этой зоны уже бы не было. То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в этом матче.

- Похоже, что в моменте с вашим голом Рамирес больше для себя мяч обрабатывал. Что думаете?

- Это надо спросить у Эрика, но мне показалось, что он принимал для себя, а получилось еще лучше – голевая передача.

- Как оцениваете дебют Рамиреса?

- Для нападающего основная задача – это забивать, он с ней сегодня справился, молодец. Если дальше продолжит работать в том же духе, то все будет хорошо.

- Что произошло между Караваевым и Селезневым, из-за чего они сцепились?

- Это футбольные моменты, эмоции, думаю, что все нормально.

- У "Динамо" практически еврокубковый график, а до еврокубков еще далеко. Насколько это помогает команде?

- Помогает то, что ты всегда в тонусе, нет больших пауз. Ты тренируешься, играешь и доказываешь, а это всегда идет на пользу команде, - сказал Буяльский.