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Буяльский: То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в матче против Миная
Хавбек подвел итоги победы над закарпатским клубом
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в перенесенном матче 1-го УПЛ.
- В нашем чате уже начали писать, что "забил как Месси". Похоже на его голы?
- Увидел, что вратарь вышел вперед, поэтому решил бить в одно касание. Если бы еще одно сделал, то защитник уже мог бы выбить мяч.
- Сегодня на первый план вышло индивидуальное мастерство, и первый гол, и ваша предголевая передача на Караваева...
- Мы всей командой сыграли хорошо. В моменте со вторым голом увидел свободную зону Караваева, отдал ему в одно касание. Начал бы дополнительно обрабатывать мяч и, возможно, этой зоны уже бы не было. То, что мы отрабатывали на тренировках, получалось и в этом матче.
- Похоже, что в моменте с вашим голом Рамирес больше для себя мяч обрабатывал. Что думаете?
- Это надо спросить у Эрика, но мне показалось, что он принимал для себя, а получилось еще лучше – голевая передача.
- Как оцениваете дебют Рамиреса?
- Для нападающего основная задача – это забивать, он с ней сегодня справился, молодец. Если дальше продолжит работать в том же духе, то все будет хорошо.
- Что произошло между Караваевым и Селезневым, из-за чего они сцепились?
- Это футбольные моменты, эмоции, думаю, что все нормально.
- У "Динамо" практически еврокубковый график, а до еврокубков еще далеко. Насколько это помогает команде?
- Помогает то, что ты всегда в тонусе, нет больших пауз. Ты тренируешься, играешь и доказываешь, а это всегда идет на пользу команде, - сказал Буяльский.
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