Бущан стал третьим в истории Динамо по одному показателю

Георгий Бущан стал третьим в истории “Динамо” по количеству сухих матчей – 30. Сровнялся с Виталием Ревой и Денисом Бойко.

Уже в этом сезоне он может уверенно занять второе место в истории, обогнав Максима Коваля с 36 матчами “на ноль”.

Тем не менее, до первого места, легенды “Динамо” Шовковского, ещё очень далеко – на счету у Александра 203 “сухих” матча в УПЛ.

Отметим, что побить этот рекорд практически невозможно – Бущану уже 27 лет.

Напомним, что Александр Шовковский провел в клубе 23 года. За это время в клубе великий голкипер провел 637 матчей, из которых 426 в УПЛ, что является рекордом.