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Бущан стал третьим в истории Динамо по одному показателю
Георгий постепенно вписывает своё имя в историю клуба
Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен
Георгий Бущан стал третьим в истории “Динамо” по количеству сухих матчей – 30. Сровнялся с Виталием Ревой и Денисом Бойко.
Уже в этом сезоне он может уверенно занять второе место в истории, обогнав Максима Коваля с 36 матчами “на ноль”.
Тем не менее, до первого места, легенды “Динамо” Шовковского, ещё очень далеко – на счету у Александра 203 “сухих” матча в УПЛ.
Отметим, что побить этот рекорд практически невозможно – Бущану уже 27 лет.
Напомним, что Александр Шовковский провел в клубе 23 года. За это время в клубе великий голкипер провел 637 матчей, из которых 426 в УПЛ, что является рекордом.
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