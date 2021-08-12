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Бущан стал третьим в истории Динамо по одному показателю

Премьер-лига
(2 голосов)

Георгий постепенно вписывает своё имя в историю клуба

Бущан стал третьим в истории Динамо по одному показателю

Фото: sport.24tv.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Георгий Бущан стал третьим в истории “Динамо” по количеству сухих матчей – 30. Сровнялся с Виталием Ревой и Денисом Бойко.

Уже в этом сезоне он может уверенно занять второе место в истории, обогнав Максима Коваля с 36 матчами “на ноль”.

Тем не менее, до первого места, легенды “Динамо” Шовковского, ещё очень далеко – на счету у Александра 203 “сухих” матча в УПЛ.

Отметим, что побить этот рекорд практически невозможно – Бущану уже 27 лет.

Напомним, что Александр Шовковский провел в клубе 23 года. За это время в клубе великий голкипер провел 637 матчей, из которых 426 в УПЛ, что является рекордом.

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В статье: Александр Шовковский Георгий Бущан Динамо (Киев)
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