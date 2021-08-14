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Супряга близок к переходу в Сампдорию

Премьер-лига
(3 голосов)

Игрок может попробовать себя в Серии А

Супряга близок к переходу в Сампдорию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга близок к трансферу в "Сампдорию". Об этом сообщает сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский клуб предложил киевлянам аренду с правом выкупа. При этом она будет стоить 1 млн евро, а дальнейший переход - 6 млн.

"Динамо" в свою очередь хочет 1,5 млн евро за аренду 21-летнего украинца.

Также стало известно, что киевляне примут предложение "Сампдории", если в будущем получат процент от перепродажи Супряги.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (7)
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storm_ua (Николаев)
14.08.2021 в 21:53
Супряга я тебе говорил еще в прошлом году, беги в италию. Последний шанс, или закончишь карьеру в арендуполе
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ZSTV1223 (Черкаси)
14.08.2021 в 21:50
Подземному переходу ?
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
14.08.2021 в 21:35
Хлопця хоч якось стимулюють, щоб з глузду не з'їхав....
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ascent (Луксор)
14.08.2021 в 21:09
Не сайт, а брачное агентство: Супрягу прям все хотят...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.08.2021 в 21:09
Опять?????))))))))
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+1
0
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Romerik (YNWA)
14.08.2021 в 21:06
Ви серйозно бл*ть. Скільки однотипних новин можна про нього писати. Третю вже бачу за останні 3 дні. Така ж сама як і остальні. Перейде і тоді напишете.. За*бали..
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+2
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urik (Кривой Рог)
14.08.2021 в 20:56
Оттдавайте это недоразумение просто так ... Это увалень и баласт
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+2
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