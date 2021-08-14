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Супряга близок к переходу в Сампдорию
Игрок может попробовать себя в Серии А
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "Динамо" Владислав Супряга близок к трансферу в "Сампдорию". Об этом сообщает сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Итальянский клуб предложил киевлянам аренду с правом выкупа. При этом она будет стоить 1 млн евро, а дальнейший переход - 6 млн.
"Динамо" в свою очередь хочет 1,5 млн евро за аренду 21-летнего украинца.
Также стало известно, что киевляне примут предложение "Сампдории", если в будущем получат процент от перепродажи Супряги.
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