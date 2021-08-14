Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Десна - Днепр-1, чемпионат Украины, 14 августа 2021
фото - ФК Десна
Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура Десна - Днепр-1. Первый тайм выиграла Десна благодаря голу Дениса Безбородько, для форварда это четвертый гол с начала сезона. После перерыва Днепр-1 остался в меньшинстве - сначала красную получил Ди Франко, потом - Пихаленок. Но это не помешало команде Йовичевича отыграться - также четвертый гол в сезоне забил Артем Довбик. Впрочем, последнее слово было за Десной - на 86-й минуте Тарас Завийский нанес не самый сложный удар головой, но Евгений Паст допустил ошибку. Десна благодаря этой победе единолично возглавила турнирную таблицу.
Украинская Премьер-Лига. 4-й тур
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Десна - СК Днепр-1 2:1
Голы: Денис Безбородько 30, Тарас Завийский 86 - Артем Довбик 79
Популярное сейчас
- Вы это видели?! Десна - Днепр-1 2:1
- Первый есть! Яремчук забил дебютный гол за Бенфику и отдал ассист
- Три паса пяткой в одной атаке. Интер забил эффектный гол Динамо
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО