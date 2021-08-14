Десна - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура Десна - Днепр-1. Первый тайм выиграла Десна благодаря голу Дениса Безбородько, для форварда это четвертый гол с начала сезона. После перерыва Днепр-1 остался в меньшинстве - сначала красную получил Ди Франко, потом - Пихаленок. Но это не помешало команде Йовичевича отыграться - также четвертый гол в сезоне забил Артем Довбик. Впрочем, последнее слово было за Десной - на 86-й минуте Тарас Завийский нанес не самый сложный удар головой, но Евгений Паст допустил ошибку. Десна благодаря этой победе единолично возглавила турнирную таблицу.

Украинская Премьер-Лига. 4-й тур

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Десна - СК Днепр-1 2:1

Голы: Денис Безбородько 30, Тарас Завийский 86 - Артем Довбик 79