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Десна - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Десна - Днепр-1, чемпионат Украины, 14 августа 2021

Десна - Днепр-1 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - ФК Десна

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура Десна - Днепр-1. Первый тайм выиграла Десна благодаря голу Дениса Безбородько, для форварда это четвертый гол с начала сезона. После перерыва Днепр-1 остался в меньшинстве - сначала красную получил Ди Франко, потом - Пихаленок. Но это не помешало команде Йовичевича отыграться - также четвертый гол в сезоне забил Артем Довбик. Впрочем, последнее слово было за Десной - на 86-й минуте Тарас Завийский нанес не самый сложный удар головой, но Евгений Паст допустил ошибку. Десна благодаря этой победе единолично возглавила турнирную таблицу.

Украинская Премьер-Лига. 4-й тур
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Десна - СК Днепр-1 2:1
Голы: Денис Безбородько 30, Тарас Завийский 86 - Артем Довбик 79

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В статье: Десна (Чернигов) Тарас Завийский Артем Довбик Денис Безбородько Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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