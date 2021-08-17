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Металлист 1925 празднует 5-ти летие со дня основания

Премьер-лига
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Металлист 1925 празднует 5-ти летие со дня основания

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Сегодня, 17 августа, "Металлист 1925" из Харькова празднует 5-летие со дня основания клуба.

"Хотим поздравить всех причастных с первым юбилеем, пятилетием "Металлиста 1925". 17 августа 2016, неравнодушные харьковчане создали, официально зарегистрировали новый футбольный клуб чтобы не допустить исчезновения профессионального футбола в Харькове.

В сжатые сроки была собрана команда "Металлист 1925", которая начала соревноваться в Чемпионате Украины среди любителей. Очень приятно, что сегодня, всего за 5 лет существования наш клуб прошел все возможные для футбольного клуба уровня и достиг первоочередной цели. Сейчас "Металлист 1925" уже дебютировал в Украинской Премьер-лиге и демонстрирует вполне достойные результаты. Маленькими шагами - продолжаем двигаться к великой цели.

Всего за 5 лет нам удалось пройти через любительские соревнования, Вторую и Первую лигу. Теперь клуб смотрит только вперед чтобы в дальнейшем продолжать постепенное, но обязательно движение вверх.

Всех верных болельщиков "желто-синих", всех, кто прилагал усилия для развития и становления нашего молодого и амбициозного клуба - хочется поздравить с днем ​​рождения родного клуба. Вместе мы будем продолжать добиваться высоких результатов и будем праздновать желанные победы", - говорится в сообщении клуба.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
17.08.2021 в 15:52
Металлист 1925 празднует 5 летие
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