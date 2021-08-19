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Милевский: Селезнев сказал - мол, умру, но побью рекорд Шацких
Евгений настроен решительно
Известный украинский форвард Артем Милевский в присутствии Максима Шацких рассказал о желании форварда "
"Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: "Я, мол, умру, но побью рекорд Макса Шацких", - рассказал Милевский.
"Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит", — с улыбкой ответил Шацких.
Напомним, что именно Шацких с 124 голами является рекордсменом УПЛ, в то время как у Селезнева на данный момент 116 голов в чемпионатах Украины.
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