Милевский: Селезнев сказал - мол, умру, но побью рекорд Шацких

Известный украинский форвард Артем Милевский в присутствии Максима Шацких рассказал о желании форварда " Миная " Евгения Селезнева во что бы то не стало побить рекорд по количеству голов в УПЛ.

"Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: "Я, мол, умру, но побью рекорд Макса Шацких", - рассказал Милевский.

"Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит", — с улыбкой ответил Шацких.

Напомним, что именно Шацких с 124 голами является рекордсменом УПЛ, в то время как у Селезнева на данный момент 116 голов в чемпионатах Украины.