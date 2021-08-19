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Милевский: Селезнев сказал - мол, умру, но побью рекорд Шацких

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Евгений настроен решительно

Милевский: Селезнев сказал - мол, умру, но побью рекорд Шацких

Новина українською

Известный украинский форвард Артем Милевский в присутствии Максима Шацких рассказал о желании форварда "Миная" Евгения Селезнева во что бы то не стало побить рекорд по количеству голов в УПЛ.

"Я с Селезневым недавно разговаривал… Он говорит: "Я, мол, умру, но побью рекорд Макса Шацких", - рассказал Милевский.

"Сколько здоровья хватит — пусть пыхтит", — с улыбкой ответил Шацких.

Напомним, что именно Шацких с 124 голами является рекордсменом УПЛ, в то время как у Селезнева на данный момент 116 голов в чемпионатах Украины.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Максим Шацких ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (15)
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vlotko (Броди)
19.08.2021 в 21:47
Якщо дуже хочеться, так не завжди виходить. Пригадую, як довго чекали ювілейного голу від Блохіна. Так там одного, а тут цілих вісім. Та і Блохін був молодшим і не наривався на скандали з якими можна і попрощатися з командою.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.08.2021 в 21:37
Этот "рекордсмен" скорее от бухла умрёт.
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+3
0
avatar
2.dc (Николаев)
19.08.2021 в 21:37
Все правильно Женя, пыхти, и да прибудет тебе удача … Шацких не Бог, и уж тем более не Царь, чтобы быть в своем рекорде неприкасаемым
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+1
-3
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
19.08.2021 в 21:33
Жека,не померай,про сім'ю подумай...
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+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
19.08.2021 в 21:47
Семья у него другая... Когда попал в Парашестан, ему,как и Тимощику подставили шалаву... Тот троих детей забыл, а кормилец -- одного !
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
19.08.2021 в 21:32
Якшо Шацьких підпише угоду з Колосом,ото сміху буде...
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+2
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
19.08.2021 в 21:24
Сказав і одразу випили за це
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+4
-2
Скажений Заєць (Вінниця)
19.08.2021 в 21:19
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.08.2021 в 21:18
Перший варіант підходить
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+3
0
мы за динамо (киев)
19.08.2021 в 21:07
нє. я стільки не вип"ю. ну шоб у ці рекорди в"їхать.
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+5
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
19.08.2021 в 21:01
Фе зверху на фото два затятих алканавти: мажористий міля та бидло-кормілєц селя... черговий рекорд з пляшок алкопарочки
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+13
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 21:01
Нереально ))))
Ответить
0
-1
Рівнянин (Рівне)
19.08.2021 в 20:52
Всім готуватись до похорон?))) Навіть якщо й поб"є,то в пам"яті вболівальників, він на завжди залишиться хамлом.
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+6
-1
kukarekin (Одесса)
19.08.2021 в 20:50
Что тут скажешь? Семью то надо кормить! Потом в блогеры на ютуб к Сашке Алиеву
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+2
-1
Камонплей
19.08.2021 в 20:43
"Скільки здоров'я вистачить - нехай пихтить" ______________________________________ вони мабуть про якийсь інший рекорд, а ви якісь голи там рахуєте
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+3
0


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