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Договорился. Пихаленок получил двухматчевую дисквалификацию за маты на поле

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

КДК наказал сквернослова

Договорился. Пихаленок получил двухматчевую дисквалификацию за маты на поле

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок дисквалифицирован на два матча.

Такое наказание хавбеку было вынесено КДК УАФ.

Напомним, что Пихаленок был удален с поля в матче 4-го тура УПЛ в Чернигове против "Десны" (1:2) за нецензурные, оскорбительные выражения, в том числе направленные и в адрес судьи Екатерины Монзуль.

Таким образом, игрок пропустит встречи с "Рухом" и "Металлистом 1925" и сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате после матчей сборных.

Читайте такжеПихаленок: Если за каждый мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек
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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (10)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 22:32
кате наПихал *енок
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+1
0
мы за динамо (киев)
20.08.2021 в 23:13
половинчате рішення. катя ж випросила шоб їй напхали. ну очевидна ж ситуація.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 22:24
ДопиZ_делся и никуда не делся. Отдохнет немного
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.08.2021 в 22:20
Он хотел рассказать как проведёт с ней свидание, а она приняла это за мат...
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+1
-1
avatar
2.dc (Николаев)
20.08.2021 в 22:16
Арбитресса ща в таком тренде, что … легко отделался…
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+1
0
Fontango (Kharkov)
20.08.2021 в 22:14
А я б на месте Катюхи, ещё б балончиком с краской, этому матерщиннику в глаза брызнула!!! А так всего лишь красная... ((( И где справедливость на футбольном поле?))) Ну полный беспредел!!!
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.08.2021 в 22:12
За мат треба на 5 матчів...
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0
-1
Fontango (Kharkov)
20.08.2021 в 22:17
Полный беспредел!!! Андрею Николаевичу, будучи игроком , значит можно.... а какому то Пихаленку, значит нельзя?))
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0
0
аалекс ( Крым)
20.08.2021 в 22:25
Что положено Юпитеру...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2021 в 22:33
а шо, шева - u-питер?))
0
-1


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