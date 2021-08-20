Договорился. Пихаленок получил двухматчевую дисквалификацию за маты на поле

Полузащитник " Днепра-1 " Александр Пихаленок дисквалифицирован на два матча.

Такое наказание хавбеку было вынесено КДК УАФ.

Напомним, что Пихаленок был удален с поля в матче 4-го тура УПЛ в Чернигове против "Десны" (1:2) за нецензурные, оскорбительные выражения, в том числе направленные и в адрес судьи Екатерины Монзуль.

Таким образом, игрок пропустит встречи с "Рухом" и "Металлистом 1925" и сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате после матчей сборных.