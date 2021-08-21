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Черноморец - Шахтер 0:3. Проверка резервов, или ВАР в обе стороны

Премьер-лига
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(4 голосов)

Два отмененных гола, быстрое удаление и победа фаворита

Черноморец - Шахтер 0:3. Проверка резервов, или ВАР в обе стороны

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели донецкий "Шахтер" вернулся из Монако, где обыграл местную команду в последнем раунде квалификации ЛЧ. Победа важная, учитывая силу и статус соперника. Кроме положительных эмоций, "горняки" привезли из королевства кое-что еще. Страсть к азартным играм. По крайней мере, она привязалась к Роберту де Дзерби, который уже своим стартовым составом показал - все фишки он ставит на красное Лигу Чемпионов. Остальное его не интересует. Девять украинцев (или восемь с половиной, у Марлоса из украинского только паспорт) должны были порадовать многих недоброжелателей, которые при любом удобном случае вспоминали количество иностранцев в составе вице-чемпиона Украины. Однако подобное решение тренера - риск. Ротация ротации рознь, и когда в старте выходит десять новых игроков, всегда можно нарваться на неприятности.

Особенно с "Черноморцем". Мотивированным "Черноморцем", у которого куча воспитанников, как "Динамо", так и "Шахтера". Последние в свое время были отвергнуты донецким клубом, что должно было их сильнее зарядить на борьбу. Юрий Мороз, несмотря на победу в прошлом туре, внес два изменения в состав. Вместо форварда Исаенко вышел опорник Вачиберадзе, вместо Цитаишвили - Брагару. Из-за этого схема одесситов стала выглядеть более оборонительно - 5-4-1. Оно и понятно, соперник достаточно статусный.

Матч пятого тура был первым домашним для Одессы после возвращения в УПЛ. Концерты на стадионе "Черноморец" закончились, состояние газона нормализовалось и болельщики снова посетили футбольный матч. Причем в достаточном большом количестве. И все разговоры, что южный город не примет статус "динамовского фарма" канули в лету. Поверьте, поддержка у "моряков" была что надо, всем бы такую в УПЛ. Возможно трибуны излишне зарядили юного Белошевского, который в центре поля, в очень неудачной ситуации, наступил на ногу Патрика. А дальше все по заветам Монзуль, которая сегодня отвечала за видеоповторы: желтая, ВАР, отмена решения, красная. Вторая красная для Богдана с начала сезона.

Что интересно, одесситы ничуть не посыпались, не начали нервничать или что-то еще. Более того, они даже заиграли лучше. Солировал в атаке Авагимян, который мог и штрафной опасный заработать, и накрутить нескольких оппонентов в их штрафной, после чего проверить на прочность штангу. Но все это не могло продолжаться долго. "Шахтер" забил, причем после одной из немногих осмысленных атак - Мудрик классно скинул, Судаков точно пробил. Вот вам и ближайшие резервы вице-чемпиона. А перед самым перерывом, по Булгакову, начался бал Сатаны. Команды забили трижды, правда на табло это отразилось лишь раз. Голы Кривцова и Путри были отменены из-за нарушений - у одного рука, у другого офсайд. Патрик уже забил по правилам, "в раздевалку". 0:2 для "Черноморца", который играл неплохо. А учитывая их старт в сезоне, даже хорошо.

Если первый тайм претендовал на статус культового, то его продолжение стало ухудшенной пародией. "Черноморец" все реже выбегал в контратаки, "Шахтер" немного сбавил темп, трибуны затихли и крики "вперед, Одесса" стали слышны все реже. Немного оживил происходящее Мудрик, который неплохо прорвался по левому флангу, однако в дальний не попал. А ведь мог катнуть на Сикана. Одесситы же делали ставки на забросы и на скорость своих форвардов, однако вышедшие на замену Исаенко и Ванат редко опережали защитников "Шахтера". Под конец мог гол престижа забивать Ванат, но не замкнул прострел на дальней штанге. "Горняки" тем временем забили третий - перед самым финальным свистком отличился Соломон. Шикарный удар и дубль из ассистов Мудрика.

По итогу, каждый остался с тем, на что наработал еще в первом тайме. "Горняки" - с комфортным преимуществом, которое подарило победу, "моряки" - с не стыдной игрой. Де Дзерби проверил все резервы, предоставив отдых основе перед ответной встречей с "Монако". Нужно настраиваться на битву в среду. Там будет куда сложнее.

Favbet-лига. 5-й тур
21 августа, Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" - "Шахтер" 0:3
Гол: Судаков 33, Патрик 45+6, Соломон 90+4
"Черноморец": Кучерук - Путря (Скорко 84), Михайленко, Кадири, Дубко, Кузык - Брагару (Исаенко 70), Вачиберадзе (Кравченко 78), Белошевский, Авагимян (Тлумак 78) - Бугай (Ванат 70)
"Шахтер": Пятов - Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао 62), Исмаили (Корниенко 62) - Степаненко, Патрик (Антонио 62) - Марлос, Судаков (Соломон 70), Мудрик - Сикан (Дентиньо 81)
Удаление: Белошевский 13

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (72)
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Американец 2000
21.08.2021 в 22:07
Нравится что Де Дзерби не стоит на месте , а делает выводы из своих ошибок ! Сегодня молодёжь не делала таких ошибок как раньше ! Я имею ввиду в организации игры ! То что мазали и не забивали - это со временем исправится !Сегодня Черноморец ( Динамо 2 ) , были очень заряжены и финансово от Суркисов чтобы отобрать очки у Шахтёра , и тем более уверенная игра Шахтёра очень важна и почётна !
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.08.2021 в 22:06
В пол ноги...... этот матч нечего обсуждать
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0
0
avatar
Американец 2000
21.08.2021 в 22:06
Почему не все сообщения проходят ??? Не нравится правда про Черноморец ( Динамо 2 ) ???
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+1
0
ZNAK_VOPROSA
21.08.2021 в 21:53
О, у болельщиков "великого клюба" подгорает, значит Шахтер сыграл сегодня отлично!
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+4
0
usup (Донецк)
21.08.2021 в 21:53
Матч понравился.Шахтер очень неплохо играл в таком составе.Черноморец хорошо атаковал в первом тайме. Во втором больше оборонялись - удаление сыграло свое дело.Вообще, вся команда выглядела неплохо, разве что Сикан, как мне показалось, выпадал из игры. Понравились молодые: Мудрик - 2 голевые, но часто много суетился и переигрывал; Судаков - гол забил, был активным, Конопля - сначала не очень, но к середине первого тайма разыгрался, сделал голевую.Вот теперь вопрос, как часто они будут появляться. Сейчас дали поиграть, чтобы отдохнула основа + новый тренер не знает игроков. Но что будет через месяц- два, когда де Дзерби определится с основой.
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0
0
аалекс ( Крым)
21.08.2021 в 22:02
Думаю, что будут постоянные ротации. Одной основой весь сезон не вытянешь.
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0
0
Одіссей (Донецьк)
21.08.2021 в 21:51
Ни Конопля ни Корниенко не тянут на игроков основного склада Шахтера а тем более не являютс конкурентами Додо и даже подсевшего Исмаили. Вы посмотрите как цепко играл в единоборствах Исмаили и что началось после выхода Корниенко. Карточка по делу но исходя из спортивного интереса можно было ограничится желтой. Вообще то по моему мнению это не ротация, а шараханье из стороны в сторону. Дентиньо лучше? Он вышел и Марлос сразу его начал снабжать мячами ...а сколько не отрывался Сикан увы! Черноморец молодцы ...жаль что не забили после прострела в последние пять минут.
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+2
-2
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Serega1111 (Киев)
21.08.2021 в 21:53
У Сикана было достаточно шансов, но пока что вижу на поле Супрягу№2 - по игре и по разочарованной мордочке
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+3
0
Одіссей (Донецьк)
21.08.2021 в 21:55
... да он бил не спорю ...но когда он пытался отрываться Марлос это игнорировал
0
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
21.08.2021 в 21:54
ЧО нет нападения Ванат -Исаенко полные 0
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0
-1
Одіссей (Донецьк)
21.08.2021 в 21:56
Сикана нужно для начала ...откормить)
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:59
два дентиньо - это силньо!))
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.08.2021 в 21:59
... до комплекции как у Траоре)
0
0
Одіссей (Донецьк)
21.08.2021 в 22:01
Ну шоб щечки появились, а то заморышь)
0
0
Astor Astor (Одесса)
21.08.2021 в 21:48
По матчу - что тут говорить, у такого Черноморца в меньшинстве против Шахтера нет вообще никаких шансов. Эта тупая овца со своим ВАРом уже не первый матч убила.
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+4
-5
ZNAK_VOPROSA
21.08.2021 в 21:51
Зачем ты про мамку свою так.
Ответить
+4
-3
Astor Astor (Одесса)
21.08.2021 в 22:04
Вот откуда только вы, дегенераты такие, беретесь?
0
-1
kukarekin (Одесса)
21.08.2021 в 22:10
Катя кормится у рыжего
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0
0
kukarekin (Одесса)
21.08.2021 в 22:11
Катя кормится у рыжего, потому испортила игру сразу
Ответить
0
0
Astor Astor (Одесса)
21.08.2021 в 21:47
Читаю комменты и офигеваю. Де Дзерби, оказывается, дал молодежи поиграть против Черноморца! Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Патрик, Марлос, Степаненко - да у них сегодня средний возраст стартового состава года на 3 старше, чем те, что с Монако и Гентом играли!
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:49
а где сказано, что "молодёжь" - это средний возраст команды?
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+3
-4
Astor Astor (Одесса)
21.08.2021 в 22:03
Объясняю специально для альтернативно одаренных. Когда говорят, что человек "молодой" - это значит, что ему - немного лет. При сравнении двух человек моложе тот, у кого возраст - меньше. Вот у Исмаили возраст - больше, чем у Матвиенко или Корниенко. Поэтому он - старше. А Корниенко - моложе. Матвиенко - старше Витао. Кривцов - Марлона. Степаненко - Майкона. Марлос - Соломона. Патрик - Педриньо. Пятов - Трубина. Это СЕМЬ человек из сегодняшнего старта. Идем дальше. Сикан - ровесник Траоре. Конопля - практически ровесник Додо, там разница несколько месяцев. И вот только Мудрик младше Тете (меньше чем на 1 год) и Судаков - младше Антонио (меньше чем на 2 года). Это - всего ДВА человека из сегодняшнего старта. Так о какой ."молодежи" можно говорить применительно к этому матчу? В ЛЧ играет намного более молодой состав. И намного менее опытный.
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 22:09
про альтернативность это ты совсем не по адресу! речь идёт о включении в стартовый состав своих (украинских) молодых игроков, которые не имеют игровой практики или очень малую, а не о том, что кто-то кого-то старше и на сколько лет)))
0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2021 в 21:44
Самый худший игрок Шахтера Пятов (если бы грабли поставили на ворота пользы было бы больше)Так же слабо Синан и Конопля.Понравились Марлос ,Исмаили
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+3
-2
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Американец 2000
21.08.2021 в 21:56
Ну Пятову тяжело после такого простоя войти в игру ! И гол он пропустил , потому что был уверен что игрок не будет бить в ближний угол !
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:58
так это и есть грубейшая и глупейшая ошибка вратаря с таким опытом
+1
0
amg333 (Kyiv )
21.08.2021 в 21:44
даже с такой командой позорная даунецкая помойка без помощи судьев не может обойтись!!! чмохтьор фк педриньи ПОЗОР УКРАИНЫ!!!!
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+4
-9
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СТОП крот (Киев)
21.08.2021 в 21:44
Впрочем, ничего нового
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+3
-4
ZNAK_VOPROSA
21.08.2021 в 21:54
Пойди поплачь мамке в жилетку
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 21:43
Черноморец в первом тайме понравился, играли, были красавчики!!!! Но... Билошевский явно перезаряжен. Два удаления за 5 туров. Проще надо быть... удаление по делу. Увы. У Шахты Конопля молодчина, жаль его из Десны забрали... А Черноморец скорее жив , чем мёртвый!!!))) И это радует, будут портить кровь всем, ну кроме ДК)))!!! Шахте удачи с Монако!!!
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+3
0
Golfik25 (Киев)
21.08.2021 в 21:40
Черноморец понравился, даже в меньшинстве и против сильного соперника выгляди шикарно. Про шахтёр нечего говорить, выиграли бы в равных составах, можно было что то говорить А так, Черноморец больше заслужил хороших слов.
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+7
-3
Иванисеня (Ивано Франковск)
21.08.2021 в 21:39
Вилучення гравця Чорноморця прикре,але по ділу.Він міг завдати травму Патріку.Мало досталося Корнієнко,Ісмаїлі,а зараз Бесєдіну?
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+4
-3
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Serega1111 (Киев)
21.08.2021 в 21:44
Как там Крылья Советов?
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+2
-3
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scorpius (Ck)
21.08.2021 в 21:39
Матч неожиданно понравился, думал будет опять тягомотина. Жаль, что ЧО остался вдесятером, было бы куда интереснее. Удивил Де Дзерби, выставив столько молодежи сразу - рискованный шаг, но как оказалось, вполне оправданный. Судаков надеюсь без серьезных последствий, хлопцу надо сейчас набираться ума и опыта, как и Мудрику, который слишком много суетится и спешит. Конопля - хорошо, а вот Сикан - плохо, даже вышедший Дентиньо получше смотрелся. Да и вообще, такое впечатление, что отсутствие многих бразил пошло только на пользу команде в плане динамики и игрового ритма.
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0
-2
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alex.belogubko (одесса)
21.08.2021 в 21:38
Кадири в нападение ворота Паламарчука ставить автобус контр атаки и удары по воротам из дали ведь воротах стоял Пятов -дырка а что делает Мороз сидит и смотрит --Ванат полный 0 ставь Сухоручко --один игрок забивает в свои ворота а другого 2 раза удаляют --это их болезнь и опять 3 гола --отрабатывайте удары на тренировках нет ни одного игрока с хорошим точным ударом
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0
-1
amg333 (Kyiv )
21.08.2021 в 21:38
чмохтьор не сможет ,Катюха поможет))) ничего нового
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+4
-11
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scorpius (Ck)
21.08.2021 в 21:41
амг333 пишет нелепую чушь, ничего нового)))
Ответить
+8
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:43
игнорь барана - без корма эта лашара убежит в кошару
+5
-2
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СТОП крот (Киев)
21.08.2021 в 21:41
Даунбасы не хотели рисковать потерей очков, поэтому на всякий случай простимулировали ВарВару
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+3
-6
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Американец 2000
21.08.2021 в 21:37
90% Всей атаки Шахтёра идёт через Марлоса !!! Де Дзерби понял как надо использовать такого техничного игрока !!! В отличии от д...била Шевченко и идиотов из УАФ которые составили сборную на последние игры без Марлоса ((((
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+7
-2
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СТОП крот (Киев)
21.08.2021 в 21:37
Не зря ВарВару посадили на вар посадили. Отработала бабки ахметовской помойки, молодец.Щас даунбасы начнут выть что обезьяне чуть ногу не оторвали. Это нормально. Если бы так сфолила обезьяна - это был бы игровой эпизод. У фанатов даунбасской помойки вечно двойные стандарты
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+3
-11
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simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 21:48
Абы тявкнуть ...
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+3
-2
denis066 (Днепр )
21.08.2021 в 21:37
Игра закончилась на 13 минуте,да сыграл неосторожно грубо,но можно было и не удалять парня,шахта и так на голову сильней-а тут еще такой бонус-не стал дальше смотреть,,,может кому и интересно такой футбол созирцать...
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+7
-6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:40
Играл ещё Черноморец, ты не заметил?
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+1
-1
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Американец 2000
21.08.2021 в 21:41
Надо думать головой , чтоб не прыгать так на ногу игроку (((( Мог сломать ногу ((((
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+5
0
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simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 21:50
Он же в ногу играл, про мяч даже не думал и сам уср@лся от того как стремно всё сделал... а мог и ногу сломать.
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+2
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
21.08.2021 в 21:36
Великий респект Чорноморцю.Незважаючи на клас суперника,на меншість складу,грали в свою гру( при наймні,намагались),не ставили автобус,хоча і програли.Що стосується Шахтаря-грали не напрягаючись,майже для сьогодні, другим складом-суміш "старців" та "юнаків".Першим,вже нічого не треба,а ось другим потрібно показати себе.Тем не менш,чергові три бали взяли.Тепер можна спокійно готуватися до Монако
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+5
-2
аалекс ( Крым)
21.08.2021 в 21:36
Неплохая тренировка перед ЛЧ получилась. Черноморец понравился. Если бы не быстрое удаление, то матч мог получиться более напряжённым. Мудрик хорошо отыграл. Радует, что Исма набирает форму.
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+3
-1
olegirkovskiy (Dnepr)
21.08.2021 в 21:59
Какая тренировка,,,,там будет другой состав играть...
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0
-2
DesnaUA (Чернигов)
21.08.2021 в 21:33
Жаль Черноморец, особенно за первый тайм точно не наиграли на такой счёт.Удаление в начале тоже конечно дало своё.,хотя выглядели даже лучше в первом тайме.Я бы не удалял за такой фол на 13 той минуте,явно не умышленно хотел нанести травму.Было бы интересней.
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+5
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:37
Ты прав,на 100% прав. А далее он делает ещё 2 таких финта, а на 3-м ломает ногу, жаль, что не тебе.
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-3
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simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 21:53
Хорошо только ,что этот пижон из Десны забран. А прошлый сезон пролечил травму будучи в аренде. Мог бы столько начудить... Хачериди в молодости "скромнее" был )))
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0
0
pilips111 (Чернигов)
21.08.2021 в 21:33
Черноморец понравился сегодня, жаль, что было удаление. Команда прогрессирует и это главное, против такой команды, да ещё в меньшинстве, смотрелись неплохо
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+3
0
nemo69 (Ямайка)
21.08.2021 в 21:32
Пятова нужно продавать в какой нибудь монгольский клуб, а если у них нет денег поменять на баранов
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+4
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:35
Там баранов нет, на табун лошадей
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:35
щас бараны набегут
+6
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:30
ЧО понравился, Пятов не понравился, Мудрик хорошо отыграл, да и вся молодёжь, Соломон конфетку положил.
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:31
почти весь матч играли в большинстве, в равных составах игра была бы более вязкая
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+6
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:34
Я не Ванга, говорю о том, что видел
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
21.08.2021 в 21:30
Интересный матч, несмотря на результат - Черноморцу плюс за игру. Мудрык понравился. Видно, что еще еще немного сыроват, но две голевых и огромный потенциал. Будут давать время - должен прогрессировать
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+4
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2021 в 21:31
Де Дзерби даёт играть молодым, это хорошо
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
21.08.2021 в 21:37
Сегодня молодые играли, потому что на носу тяжелейший матч с Монако, в котором всякое может быть. Посмотрим как оно будет дальше
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:28
из молодых лучшим был мудрик
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
21.08.2021 в 21:31
в чем?)
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:32
в настырности, скорости, отборах, голевых пасах! этого мало?
+5
0
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simargl (Чернигов)
21.08.2021 в 21:55
И Конопля хорош.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.08.2021 в 21:28
Мудрык походу совсем без интеллекта. финтит что-то, пасы раздает в оффсайды. Наверное, ничего хорошего из него не будет, если нет мозга.
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+3
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:30
молодой ещё - научат! но скорость у пацана не хуже тайсона
Ответить
+5
-3
Dimka26 (Чернигов)
21.08.2021 в 21:32
он необучаем. Сколько лет дают играть в УПЛ за разные команды - а мышления не прибавилось.
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:34
от тренера зависит
+1
-1
аалекс ( Крым)
21.08.2021 в 21:39
С мышлением на поле у нас немного игроков найдется.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.08.2021 в 21:28
с победой!
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+5
-5


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