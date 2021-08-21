Черноморец - Шахтер 0:3. Проверка резервов, или ВАР в обе стороны

Посреди недели донецкий "Шахтер" вернулся из Монако, где обыграл местную команду в последнем раунде квалификации ЛЧ. Победа важная, учитывая силу и статус соперника. Кроме положительных эмоций, "горняки" привезли из королевства кое-что еще. Страсть к азартным играм. По крайней мере, она привязалась к Роберту де Дзерби, который уже своим стартовым составом показал - все фишки он ставит на красное Лигу Чемпионов. Остальное его не интересует. Девять украинцев (или восемь с половиной, у Марлоса из украинского только паспорт) должны были порадовать многих недоброжелателей, которые при любом удобном случае вспоминали количество иностранцев в составе вице-чемпиона Украины. Однако подобное решение тренера - риск. Ротация ротации рознь, и когда в старте выходит десять новых игроков, всегда можно нарваться на неприятности.

Особенно с "Черноморцем". Мотивированным "Черноморцем", у которого куча воспитанников, как "Динамо", так и "Шахтера". Последние в свое время были отвергнуты донецким клубом, что должно было их сильнее зарядить на борьбу. Юрий Мороз, несмотря на победу в прошлом туре, внес два изменения в состав. Вместо форварда Исаенко вышел опорник Вачиберадзе, вместо Цитаишвили - Брагару. Из-за этого схема одесситов стала выглядеть более оборонительно - 5-4-1. Оно и понятно, соперник достаточно статусный.

Матч пятого тура был первым домашним для Одессы после возвращения в УПЛ. Концерты на стадионе "Черноморец" закончились, состояние газона нормализовалось и болельщики снова посетили футбольный матч. Причем в достаточном большом количестве. И все разговоры, что южный город не примет статус "динамовского фарма" канули в лету. Поверьте, поддержка у "моряков" была что надо, всем бы такую в УПЛ. Возможно трибуны излишне зарядили юного Белошевского, который в центре поля, в очень неудачной ситуации, наступил на ногу Патрика. А дальше все по заветам Монзуль, которая сегодня отвечала за видеоповторы: желтая, ВАР, отмена решения, красная. Вторая красная для Богдана с начала сезона.

Что интересно, одесситы ничуть не посыпались, не начали нервничать или что-то еще. Более того, они даже заиграли лучше. Солировал в атаке Авагимян, который мог и штрафной опасный заработать, и накрутить нескольких оппонентов в их штрафной, после чего проверить на прочность штангу. Но все это не могло продолжаться долго. "Шахтер" забил, причем после одной из немногих осмысленных атак - Мудрик классно скинул, Судаков точно пробил. Вот вам и ближайшие резервы вице-чемпиона. А перед самым перерывом, по Булгакову, начался бал Сатаны. Команды забили трижды, правда на табло это отразилось лишь раз. Голы Кривцова и Путри были отменены из-за нарушений - у одного рука, у другого офсайд. Патрик уже забил по правилам, "в раздевалку". 0:2 для "Черноморца", который играл неплохо. А учитывая их старт в сезоне, даже хорошо.

Если первый тайм претендовал на статус культового, то его продолжение стало ухудшенной пародией. "Черноморец" все реже выбегал в контратаки, "Шахтер" немного сбавил темп, трибуны затихли и крики "вперед, Одесса" стали слышны все реже. Немного оживил происходящее Мудрик, который неплохо прорвался по левому флангу, однако в дальний не попал. А ведь мог катнуть на Сикана. Одесситы же делали ставки на забросы и на скорость своих форвардов, однако вышедшие на замену Исаенко и Ванат редко опережали защитников "Шахтера". Под конец мог гол престижа забивать Ванат, но не замкнул прострел на дальней штанге. "Горняки" тем временем забили третий - перед самым финальным свистком отличился Соломон. Шикарный удар и дубль из ассистов Мудрика.

По итогу, каждый остался с тем, на что наработал еще в первом тайме. "Горняки" - с комфортным преимуществом, которое подарило победу, "моряки" - с не стыдной игрой. Де Дзерби проверил все резервы, предоставив отдых основе перед ответной встречей с "Монако". Нужно настраиваться на битву в среду. Там будет куда сложнее.

Favbet-лига. 5-й тур

21 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Гол: Судаков 33, Патрик 45+6, Соломон 90+4

"Черноморец": Кучерук - Путря (Скорко 84), Михайленко, Кадири, Дубко, Кузык - Брагару (Исаенко 70), Вачиберадзе (Кравченко 78), Белошевский, Авагимян (Тлумак 78) - Бугай (Ванат 70)

"Шахтер": Пятов - Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао 62), Исмаили (Корниенко 62) - Степаненко, Патрик (Антонио 62) - Марлос, Судаков (Соломон 70), Мудрик - Сикан (Дентиньо 81)

Удаление: Белошевский 13